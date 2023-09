Los nuevos looks coordinados de Kaia Gerber y Austin Butler, la pareja de moda

Lo de llevar ropa a juego lo hacen Kendall Jenner y Bad Bunny, Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, y, poco a poco, María Pedraza y Jason Fernández, entre otros. Pero ninguna pareja superará en esto del couple twinning a Kaia Gerber y Austin Butler. Puede que sea porque ambos son guapísimos, porque rondan el 1,80 metros (1,77, ella; 1,83, él) o, sencillamente, porque tienen estilazo, pero cada vez que salen de paseo con ropa coordinada, se llevan todos los flashes y, de paso, nuestras alabanzas FASHION. Así ha sucedido en la última ocasión que se han dejado ver en las calles de Malibú, donde han llevado looks en azul combinados con los dos zapatos cómodos más buscados del año.

¿Vuelve el azul Klein?

Así lo quieren Kaia y Austin, a pesar de que las últimas tendencias hayan encumbrado al malva y al rosa, y las que vienen este otoño se decanten más por el rojo. Sin embargo, lo bueno de este azul intenso es que sienta genial a rubias y morenas (y rubios y morenos) y puede combinarse de forma sencilla con tonos neutros como el denim, el negro, el beige o el blanco. Austin lo ha elegido para una camiseta de Carhartt que ha combinado con vaqueros rectos y gafas de solo oscuras, y Kaia lo ha llevado en un vestido lencero de línea evasé que ha completado con un bolso de hombro en verde oscuro, su gorra favorita de Documentary + (en el mismo azul) y las Mary-Janes de terciopelo que, este otoño, prometen conquistarlo todo.

Zapatos cómodos de supertendencia

Como muchas otras supermodelos que tienen que trabajar en taconazos, fuera de las pasarelas y los focos, Kaia suele preferir el calzado plano ya sea con zapatillas, botas, sandalias planas... o estas bailarinas atadas sobre el empeine que ya le habíamos visto en otras ocasiones. Por ejemplo, en febrero las llevó con un vestido de flores, y ahora las recupera con este diseño en azul intenso. Es un modelo de la marca Dôen que actualmente no se encuentra a la venta en este verde jade, pero sí en negro por 218 euros. Pero no solo Kaia puesta por un calzado cómodo de supertendencia: su chico hace lo propio con unos zuecos de ante gris de Birkenstock, otro zapato que adoran los referentes de estilo, tanto masculinos como femeninos.

De la gorra al pantalón ancho (y pintado)

Hace unas semanas, y también en California (aunque en Los Ángeles, esa vez), Kaia y Austin salieron a pasear con otros looks muy modernos a juego. Ambos escogieron camisetas básicas, pantalones anchos (pintados de blanco, no sabemos si queriendo o por un descuido), zapatillas de aire vintage y el accesorio que, parece, la modelo no se quita: las gorras en azul intenso con las que pasar más desapercibidos en las calles de su ciudad.