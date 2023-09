El lujo silencioso también ha conquistado a Emma Watson, sus últimos looks lo demuestran

Milán es, en estos momentos, el epicentro de la moda. La ciudad italiana celebra durante estos días su Fashion Week y, como no podía ser de otro modo, un buen número de rostros conocidos se han desplazado hasta allí para conocer las novedades que presentan las firmas más reconocidas internacionalmente de cara a la temporada Primavera/Verano 2024. Chiara Ferragni, Olivia Palermo, Victoria de Marichalar, Rosalía o Emma Watson ya se han sentado en el front row de los desfiles más esperados. Pero es de esta última de quien queremos hablar en este artículo porque, en las últimas horas, nos ha sorprendido con sus estilismos, sencillos y atemporales con los que se ha sumado a la tendencia del lujo silencioso.

Si te gusta estar al día de las novedades del mundo de la moda es probable que hayas visto cómo buena parte de las celebrities que más entienden de diseño se han sumado a esta tendencia. Si todavía no tienes muy claro en qué consiste, deberías saber que el lujo silencioso hace referencia a aquellos looks protagonizados por prendas de alta calidad en las que los logos o los símbolos que distinguen quién firma cada diseño no son perceptibles. Otra de las peculiaridades es que se suele tratar de estilismos compuestos por prendas básicas, muy atemporales, y en los que los complementos juegan un papel muy especial. Condiciones que ha cumplido la Emma en sus últimas apariciones.

En estas instantáneas tomadas en Milán, vemos como la actriz presume de un look muy otoñal al que podríamos alargar la vida hasta el invierno añadiendo medias. Se trata de un conjunto compuesto por una minifalda cruzada (1300 euros), de cintura baja, de color azul marino y con dos filas de botones dorados en la parte delantera. Emma la ha combinado con un jersey de cuello alto (1500 euros), con botones dorados en el hombro y largo cropped y unos salones de tacón medio y destalonados. Todo firmado por Prada.

Precisamente fue en el desfile de esta firma donde la vimos con otro look que podría encajar dentro de esta estética y que la ha convertido en una de las invitadas más elegantes del front row. La actriz volvió a demostrar que la máxima 'menos es más' siempre es un acierto. Eligió un sencillo minivestido negro con escote halter, también de Prada, que combinó con complementos a tono.

