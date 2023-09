El vestido blanco con el que Olympia de Grecia consigue el efecto 'vientre plano' también triunfa en Zara

New York Fashion Week está llegando a su fin. Una nueva edición que nos ha dejado momentos para el recuerdo como el que protagoniza Olympia de Grecia. La princesa veinteañera, gran amante de la moda, no ha dudado en sumarse a algunas de las citas de renombre, desfiles y fiestas que han reunido a reconocidos nombres de la moda. ¡Y lo ha hecho derrochando estilo! Además, ha definido cuál es el look estrella que llevarás para tus próximas fiestas con todo tipo de calzado. Posando con Isabella Massenet, la heredera del imperio millonario de Net-a-Porter que ha conquistado el corazón de su hermano, el príncipe Achileas de Grecia, ha demostrado que el color negro en el que has confiado desde siempre es cosa del pasado.

- Olympia de Grecia acierta en New York Fashion Week con el look que más estiliza si llevas zapato plano

Este otoño, que comienza en un abrir y cerrar de ojos, querrás añadir luz a tu armario a través de prendas tan especiales como la que ha estrenado en el corazón de la Gran Manzana, un vestidazo blanco que envuelve su silueta delicadamente, como si de un abrazo se tratase. Un impecable diseño de manga larga, escote en 'V' y fruncidos estratégicos de la colección Pre-Fall de la marca favorita de las expertas en moda, Khaite, que encontramos disponible por 4.200 euros y ha combinado con sandalias planas de Saint Laurent. Pero no ha sido la única ocasión en la que la hemos visto apostar por este tipo de silueta tan favorecedora que suma al buscadísimo efecto vientre plano y promete ser un bestseller.

- Estos son los tacones más bonitos (y con truco que estiliza) que Olympia de Grecia tiene en su armario

El pasado mes de marzo, en Londres, estrenó otra propuesta que sigue la misma glamurosa y secreta dinámica que tan bien defiende. En aquella ocasión era de manga corta y cuello alto tipo halter que dejaba a la vista sus brazos. Se trata de un atuendo confeccionado por el modista Olivier Rousteing para la maison Balmain que destaca por el fabuloso drapeado situado en la zona del abdomen que crea una imagen de lo más diferenciadora. Y sí, también lo combinó con zapatos negros, auque con tacón. Si quieres probar con esta estrategia que ponen en práctica influyentes prescriptoras como Olympia, estás de suerte.

- Olympia de Grecia encuentra en la tienda ibicenca favorita de Kate Moss los mejores looks para su cumpleaños

Localizado en Zara

Buceando en la colección de Zara, hemos dado no con una, si no con dos versiones más sutiles que podría imitar el efecto para disimular la tripa hinchada. En primer lugar encontramos una propuesta de tirantes blancos con pequeños frunces en el costado y abertura en la pierna (29,95 euros) que podrás seguir luciendo incluso con la famosa capa semitransparente que adoran las invitadas. Y en segundo lugar, una opción más otoñal de manga larga en el súper color del momento y en rojo (29,95 euros). ¿Cuál añadirás a tu cesta de la compra?