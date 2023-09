Cómo elegir un vestido de invitada con el escote que mejor sienta según tu silueta

A la hora de decantarnos por un look de invitada, más allá de lo bonito que nos pueda parecer ese vestido que tenemos fichado, no podemos pasar por alto detalles importantes como su patrón. Y es que no hay dos cuerpos iguales, pero sí múltiples formas de dar con lo que mejor sienta a cada uno. Los escotes suelen convertirse en elemento protagonista de estos diseños: palabra de honor, estilo Bardot... varios despuntan como tendencia esta temporada, ¿pero cómo saber cuál es el que mejor va con nosotras? "Si hablamos de buscar el que más favorezca, hay que pensar en el ancho de hombros, en la posición de estos, el equilibrio entre ellos y la espalda y en la talla de pecho", contaba la asesora Rosa Iglesias, fundadora de El Estilario, a ¡HOLA! De pico, redondo, cuadrado... te facilitamos la tarea de escoger el más adecuado con esta guía rápida.