Victoria de Marichalar escoge en Marbella el look de fiesta favorito de la 'GenZ' : vaqueros y zapatillas

Desde comienzos del verano, la histórica ciudad de Marbella es el epicentro andaluz al que reconocidas celebridades nacionales e internacionales del panorama acuden para disfrutar de las noches estivales cerca del mar. Un año más el Festival de Starlite Occident sigue marcando el ritmo musical a golpe de conciertos con grandes actuaciones a cargos de artistas como Taburete, Marlon, David Bisbal, Pablo López... Cita que no se ha querido perder una de las aristócratas españolas que causa sensación con los estilismos que publica en las redes sociales, Victoria de Marichalar.

No es la primera ocasión en la que la vemos posar en este fotogénico photocall, pero a diferencia de veladas anteriores, la sobrina del rey Felipe VI lo ha hecho con un look desenfadado que para nada esperábamos ver para salir de fiesta. Se ha enfundado en un ajustado body negro con pronunciadísimo escote en pico que estiliza su esbelta figura y pantalones vaqueros en un tono desgastado, de talle bajo y con rotos en las rodillas. La joya de la corona reside en sus pies, y es la que ha convertido su conjunto, en uno más casual, hablamos de las zapatillas de colores con cordones en contraste y suela azul -al igual que el logo- de una de las marcas neyorquinas más reconocidas de la industria, Off White.

Un gesto que demuestra que está de moda salir a divertirte con zapatos planos, así que olvídate de los taconazos de infarto y los minivestidos con lentejuelas típicos, porque en la próxima temporada harás como ella y querrás optar por prendas básicas -que podrás reutilizar en el día a día- para ir cómoda y aguantar horas y horas bailando. Considerada todo un referente de estilo, el amplio y lujoso armario de Victoria está inundado de piezas atemporales, algunas que siguen las tendencias punteras y otras que confirman cuál es el uniforme estrella de la veinteañeras como el que ha lucido hace unas horas. Pero no es la única propuesta que la hemos visto llevar estas vacaciones en el sur del país.

Semanas atrás, la royal que acude a las Fashion Week alrededor del mundo, volvió a optar por la misma fórmula pero con una versión mucho más bohemia que nos encanta, ¡y que podríamos copiar hoy mismo! Se trata de un dos piezas estampado multicolor de Zara, un top con el favorecedor escote en cascada y minifalda, un fino collar de perlas y sandalias planas de cordones al estilo romano. ¿Cuál de los dos estilismos añadirías a tu maleta para salir de fiesta con amigas?