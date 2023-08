Emily Ratajkowski adelanta el regreso de las polémicas bermudas 'skater' de hace 20 años

Del top mariposa al pantalón de tiro bajo, la lista de prendas de estilo dosmilero o Y2K convertidas en tendencia parecía no tener fin... y no lo tendrá, al menos por el momento. Así lo ha adelantado Emily Ratajkowski en su último paseo por Nueva York, donde ha lucido un look muy característico de la forma de vestir de principios de siglo. Y no lo decimos solo por su camiseta tubo, sino, y sobre todo, por el pantalón con el que la ha combinado: las controvertidas bermudas anchas que llevaban los skaters en aquella época.

Las bermudas más controvertidas

Si ya de por sí las bermudas son una tendencia que genera cierta polémica y comentarios negativos ("no me quedan bien", "me hacen parecer bajita", "no sé cómo combinarlas"), no queremos imaginar los "no me gusta" que puede levantar la más reciente elección FASHION de Emily Ratajkowski. Recurriendo al estilo informal que suele lucir en sus planes cotidianos, una forma de vestir que dista mucho de sus sexies y sofisticados looks de alfombra roja, la modelo inglesa ha salido a caminar con un pantalón vaquero ancho, de cintura media y largo a la rodilla que no encantará a todas por igual.

De estilo masculino -y, como decíamos, inspirado en el look skater de los 2.000-, se trata de un diseño que, a priori, podríamos catalogar como poco estiloso o nada favorecedor. Sin embargo, debes saber que, gracias a su silueta amplia, logra que las piernas parezcan mucho más estilizadas, incluso si mides menos de 1,60 metros. ¿Te atreverías a probarlo?

Un top muy '2YK'

La inglesa afincada en la Gran Manzana ha llevado estas bermudas baggy con un top ajustado palabra de honor -también conocido como camiseta tubo- blanca que igualmente resulta muy característico del estilo dosmilero. En aquel tiempo, las camisetas de lycra de todos los colores reinaban a sus anchas, casi siempre junto a pantalones acampanados o minifaldas. Lo mismo sucedía con las zapatillas que ha elegido, el modelo Old School en azul con la característica línea blanca de Vans.

Su bolso 'made in Spain'

Eso sí, a pesar del aire deportivo que, en general, tiene este look, Emrata no ha perdido la oportunidad de sumar un toque de lujo silencioso, y lo ha hecho del mejor modo posible: con un elegante bolso de piel que pertenece a una firma española. Se trata del modelo Luna de Loewe en negro con el inconfundible logo de la marca bordado en el asa; un diseño hobo cuyo precio parte de los 1.750 euros.