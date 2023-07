El giro de estilo de Victoria de Marichalar en menos de 24 horas: de urbana con zapatillas a bohemia

Ibiza, Menorca y Formentera parecen los destinos influencer por antonomasia cada verano, pero hay otro que tampoco debería faltar en el listado: Marbella. Gracias a restaurantes muy cool y clubs a pie de playa, es una ciudad a la que todas quieren escapar, al menos, durante unas horas. La última en hacerlo ha sido Victoria de Marichalar, que viajaba hasta lo localidad malagueña para asistir al concierto del músico italiano Ludovico Einaudi en el festival Starlite Occidente, otro de los planes que ha puesto a Marbella en el radar FASHION.

Bohemia, en Marbella

Acompañada por Sandra García-Sanjuán e Ignacio Maluquer, empresarios fundadores del festival, y Marta Martínez Bordiú, esposa de Jaime Martínez-Bordiú, la hija de la infanta Elena disfrutó del show del reconocido pianista italiano, a quien, tras el concierto, confesaba que le encantaría retomar su afición a ese instrumento que solía tocar de pequeña. Para la cita musical, Victoria escogió un look todoterreno: vestido corto estampado y sandalias planas estilo romanas. Se trata de un combo infalible en verano ya que encaja a la perfección en un plan matutino, en un día de playa, para hacer turismo... y también para asistir a un festival, como hizo ella.

El suyo, además, es un vestido que favorece mucho ya que cuenta con escote en 'V' -que estiliza y realza esa zona- y silueta cruzada o wrap, la que mejor se adapta a todos los tipos de cuerpo. La influencer y modelo lo completó con un collar de perlas, pendientes dorados, su peinado wet favorito en esta época y una manicura en azul pastel a juego con la pedicura.

Urbana, en Madrid

No fue ese el único look con el que vimos a Victoria ayer: solo unas horas antes de aparecer en el festival marbellí, salía del hotel Mandarín Oriental Ritz, en el centro de Madrid, acompañada de varios amigos como Tomás Páramo. Según se intuye en las imágenes, estuvieron haciendo fotos con distintas prendas en el lujoso espacio. Para esa cita de trabajo, llevó un look totalmente opuesto al de la noche, algo más formal y mucho más urbano. Se decantó por un traje de americana y pantalón de pinzas en navy que combinó con las zapatillas Out of the office de Off White en azul cielo, blanco y gris. Un estilismo muy cómodo e ideal para, por ejemplo, viajar de Madrid a Marbella.