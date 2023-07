Isabelle Junot impacta con un top asimétrico estampado en la preboda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Isabelle Junot (32), esposa de Álvaro Falcó, primo de Tamara Falcó, no ha querido perderse la preboda de la aristócrata e Íñigo Onieva, un evento que se celebra en la terraza del lujoso hotel Mandarin Oriental Ritz con 200 invitados y que precede al enlace que se celebrará mañana en El Rincón y del que ¡HOLA! mostrará en exclusiva todos los detalles. No ha pasado ni siquiera un mes desde que Isabelle Junot dio a luz a su primera hija, Philippa, y ya han sido varias las ocasiones en las que la hemos visto espectacular con elegantes looks de invitada. Hoy la vemos radiante con un diseño del que te contamos todos los detalles.

Isabelle Junot hace gala esta tarde de su elegancia y clase con un diseño de IQ Collection, la firma de Inés Domecq y Virginia Pozo, en quienes confío también para los tres vestidos de novia que lució en el Palacio del Marqués de Mirabel, un primaveral 2 de abril de 2022, cuando se convirtió en la esposa de Álvaro Falcó. Ha combinado dos estampados diferentes con este conjunto de IQ Collection, la firma de Inés Domecq y Virginia Pozo integrado por un top asimétrico largo con detalle en el hombro y pasamanería en el lateral con cierre de cremallera en el lateral (160 euros). Lo ha combinado con un pantalón fluido a rayas blancas y negras (130 euros).

Isabelle Junot ha combinado el descrito diseño con unos zapatos de la colección de Inés Domecq para Cuplé. Se trata de unos tacones de plataforma con empeine en ambar.

La marquesa de Cubas ha llevado un clucth dorado de Bvlgari, uñas rojas, melena natural con trabajado brillo obra de Kérastase, pendientes minimal de Leandra y maquillaje en tonos tierra con eyeliner oscuro y labial frambuesa oscuro.