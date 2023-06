Rebajas: trucos para encontrar las mejores compras 'online' y en tienda

No hay día que no nos vayamos a dormir sin aprender algo nuevo, incluso cuando hablamos sobre irnos de compras, ya sea sola o con amigas. ¿Alguna vez te has replanteado si estás invirtiéndo bien tus ahorros en ropa? Seguramente que en más de una ocasión has dejado abandonada alguna prenda con la etiqueta puesta en las profundidas del armario, o incluso esos altísimos zapatos de tacón que compraste para una boda y nunca más han visto la luz del día. Ahora, en plena temporada de rebajas tenemos la tentación de inundar nuestra cesta de compra, pero cuidado, no hagamos caso a esa vocetita interior que quiere que acabes con todas las existencias de las tiendas, porque te llevarás más de un disgusto.

Aún estás a tiempo de aprender los secretos que comparten las expertas para dar con esos pequeños tesoros que llevan temporada tras temporada. Una salvación muy FASHION que no solo te ayudará a ahorrarte dinero, también a mantener un armario ordenado y como no... ¡ir guapísima cualquier día del año! No importa si ya has picado en algunas de las tiendas como Zara y Mango, sabemos que a veces es complicado esperar a hacerse con ese diseño que llevas semanas fichando. Pero siempre es buen momento para descubrir qué comprar en esta época de sol, cómo acertar con las tallas sin salir de casa y conocer cuándo empiezan las segundas rebajas.

¿Qué comprar en Zara y qué en otras tiendas?

Entre todas las propuestas que tenemos al alcance de nuestra mano, es complicado seleccionar una sola marca en la que invertir. Lo primero, antes de salir de casa, es tener en mente la ruta que vas hacer, nosotras te recomendamos que sea por la mañana y entre semana, es cuando menos gente habrá. Una vez hecho este primer paso, debes saber si necesitas renovar el fondo de armario como camisas blancas, vestidos negros o chaquetas, o simplemente quieres añadir una prenda en tendencia para lucir este verano. En Zara y Mango encontramos muchas de estas microtendencias a buen precio en formato minivestido, caftán o tops, y en otras como Massimo Dutti y Uniqlo, los básicos de siempre que llevarás una y otra vez a lo largo de los meses.

¿Cómo acertar con la talla al comprar online?

Si eres de las que prefiere comprar desde el sofá de casa, antes de nada debes hacerte con un metro. Sí, como lees. Este complemento tan práctico te ayudará a ahorrarte el proceso de devolución cuando una prenda no te quede bien. Aunque es cierto que las firmas suelen presentar sus tablas de medidas muy bien detalladas -incluso con diferencias en cada país- y comentar si son los diseños son más holgados o ajustados, el truco para no fallar en el intento es medirte el cuerpo, así te asegurarás que encajará a la perfección. También puedes comparar los centímetros con otro atuendo similar que tengas ya en el vestidor, así puedes hacerte una idea previa sobre cómo te quedaría.

¿Cuándo empiezan las segundas rebajas?

Como grandes amantes de los hallazgos estrella, nosotras te recomendamos que te esperes unos días, no dejes que tus impulsos actúen por ti y compren sin meditar. ¿Por qué? Porque en las segundas rebajas también se pueden dar con sorpresas, como por ejemplo el calzado o prendas de invierno. La primera idea que solemos tener a la hora de pagar por algo, es si lo llevaremos al día siguiento, pero las mentes pensantes dan un paso más allá haciéndose con diseños como abrigos, chaquetas, cárdigans e incluso botas y botines con gran rebaja. La razón por la que aconsejamos que hagas este movimiento, es que los descuentos sobre este tipo de propuestas suelen alcanzar el 50% y 70% a su precio original. Según años anteriores, este momento suele llegar a mediados del mes de julio, cuando las existencias ya se van agotando, e incluso algunas marcas llegan a tener terceras rebajas. No dudes en seguir con estos sabios consejos, te ayudarán a comprar de manera más eficaz.