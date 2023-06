Olympia de Grecia aparece en Ascot con un vestido de su madre y un tocado floral

Un año más, Olympia de Grecia no ha querido perderse esta cita que reúne a rostros conocidos, desde el mismísimo rey Carlos III de Inglaterra al matrimonio Beckham. El condado de Berkshire es el placed to be británico de estas semanas por una importante e histórica razón: acoge las tradicionales carreras de caballos de purasangre Royal Ascot. Lugar en el que las invitadas derrochan estilo con sus trajes y llamativos tocados que acaparan toda la atención, como hizo la eterna princesa de Gales tiempo atrás. Ahora la veinteañera que vive entre Londres y Nueva York, retoma el título de it girl en el campo de batalla.

¡Y lo hace de una manera muy especial! Su estrecha conexión con la industria de la moda le ha abierto las puertas a desfilar para reconocidas marcas alrededor del mundo, estar en el front row, protagonizar colaboraciones únicas e incluso ser la imagen de importantes campañas publicitarias. Por eso no nos extraña que acierte con cada uno de sus looks, como ha hecho en esta ocasión enfundada en un vestidazo negro ceñido de corte midi y apliques de grandes flores de colores -amarillo, rosa y rojo- sobre los hombros. Lo ha llevado junto a un maravilloso tocado al puro estilo Frida Kahlo del sombrerista estrella de las aristócratas, Philip Treacy. Como gran experta en materia, sabe que reciclar piezas que ya están colgadas en el armario, es clave para triunfar y no coincidir con nadie, he aquí el mejor ejemplo.

¿Quién lo llevó antes?

Olympia ha cogido prestada esta espectacular y lujosa creación, que inesperadamente no se trata de una inversión reciente, en realidad forma parte de la colección otoño-invierno 2016 de Dolce & Gabbana. Y.... ¿quién lo llevó antes que ella? Nada más ni menos que su madre, la princesa Marie Chantal Miller, y lo estrenó allá por 2016 para una cena privada en Nueva York.

Una fecha que coincide aproxidamente cuando la veinteañera subió al catwalk de la casa italiana junto a otras chicas de sangre real como Amelia Windsor y Kitty Spencer, en el famoso desfile de otoño de 2017, momento en el que comenzó a incrementar sus contratos con diferentes diseñadores hasta ahora. Pero no es la primera vez que pisa Ascot, el pasado año también acudió de la mano de sus padres y enfundada en un vestido inspirado en Lady Di, ¿nos sorprenderá con otro look de invitada reciclado?