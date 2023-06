Rihanna sorprende en París con un impresionante 'choker-reloj' de diamantes de más de 600 mil euros

Anoche -nuevamente- la ciudad de París fue el epicentro de la moda por una histórica razón. El artista Pharrell Williams debutó como diseñador para la maison Louis Vuitton, una peculiar cita en la que presentó las novedades de la temporada primavera-verano 2024 masculina y reunió a algunas de las personalidades más influyentes de la industria como Beyoncé, Zendaya y Rihanna. Esta última, que se encuentra en la última etapa de su segundo embarazo, acaparó la atención no solo por su estilismo denim que dejaba a la vista su avanzado estado, también por la inesperada y carísima joya que llevó.

- El impactante look de Rihanna antes de la Gala MET: prendas de plumas 'vintage' y maxigafas

Es una de esas mujeres que no tiene miedo arriesgar a través de la ropa, así lo demuestra en cada aparición, incluso popularizando un estilo premamá de lo más sexy y rompedor. En esta ocasión, ha acudido con su pareja y padre de sus hijos, el rapero A$AP Rocky, y han hecho matching con looks denim. La que interpreta Halo apareció en el front row del desfile con un crop top patchwork y mono largo abierto hasta debajo del ombligo, pero ha dejado el protagonismo a sus complementos. Y no nos referimos a los aretes XL y las gargantillas de diamantes pequeños que aportan luz a su voluminoso escote, sino al original choker que nunca antes le habíamos visto lucir.

- Rihanna aparece por sorpresa con un total look 'denim' y maxi botas de tacón para su nuevo proyecto

¿Qué exclusiva joya ha estrenado?

Su influencia le ha abierto las puertas a cientos de colaboraciones exclusivas, y esta semana ha estrenado una de ellas a través de la elección de sus joyas con las que ha iniciado una inesperada y al mismo tiempo complicada tendencia. ¿Alguna vez has lucido un reloj a modo de collar? ¡Rihanna sí! Y lo ha hecho con una de las esferas de reloj de oro blanco más caras del mundo, el Brilliant Flying Tourbillon de 30 quilates de Jacob & Co. Casa con la que se ha aliado para diseñar esta lujosa gargantilla engastada con 338 diamantes blancos talla baguette, que según afirman desde la marca, está disponible por más de...¡600 mil euros!

- Rihanna se suma a una de las tendencias más complicadas de los dos mil presumiendo de embarazo

Una maravillosa combinación de Alta Joyería y Relojería que ha dado lugar a este sensacional momentazo que ya acapara los titulares internacionales. Que alguien como ella, un icono de la moda y la música, apueste por una mezcla tan llamativa, es sinónimo de un futuro éxito. Seguramente en los próximos meses veremos a más celebridades apostar por el Watch Choker, pero tiempo atrás otra reina del escenario se sumó a esta microtendencia, ¡Rosalía en los MTV Music Awards de 2019! ¿Se habrá inspirado Rihanna en ella? No lo sabremos, pero esta genial coincidencia FASHION demuestra que su tocador está más unido que nunca.