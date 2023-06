Jennifer Lawrence aterriza en Nueva York con la falda de tul que popularizó Carrie Bradshaw

Después de arrasar a su paso por Madrid enfundada en un vestido estructurado de sello español, la actriz Jennifer Lawrence vuelve a dejarnos un look de invitada sobresaliente en su última aparición en público. Se encuentra en plena promoción de su nueva película, Sin malos rollos, una comedia romántica que podremos ver en el cine el próximo 23 de junio; por esta razón, vuelve a escena derrochando glamour a cada paso. ¿Su siguiente parada? Las amplias avenidas de Nueva York, en las que nos ha conquistado con un atuendo de lo más nostálgico.

No es ningún secreto que la que un día alcanzó la fama en Hollywood protagonizando la saga Los Juegos del Hambre, sea una apasionada de la industria de la moda. Hace unas semanas la vimos en el Festival de cine de Cannes con un exclusivo traje de noche en rojo de Alta Costura de Dior combinado con... ¡sandalias planas! Ahora vuelve a deleitarnos con otro momentazo frente a los paparazzi, con el que parece que homenajea a uno de los iconos FASHION más queridos del último siglo a través de su elección de vestuario, ¿adivinas quién puede ser?

Entre todas las propuestas por las que se podría haber decantado, la de Kentucky ha estrenado para participar en el programa de televisión estadounidense, Watch What Happens, un elegante diseño con esa pincelada etérea que le sienta de maravilla y que podría inspirar tanto a novias que quieren marca la diferencia, como a invitadas. Se trata de una obra de arte confeccionada por la casa Armani Privé para la colección Alta Costura Otoño-Invierno 2019, compuesta por un vestido largo en un tono que se funde con su piel clara y una sobrefalda semitransparente de tul con diminutos puntitos brillantes.

¿En quién se ha inspirado?

Con la ayuda de su nueva estilista, Jamie Mizrahi -también trabaja para celebridades como Adele y Riley Keough-, ha conseguido rebajar la sobriedad de la pieza de pasarela añadiendo una chaqueta negra entallada con hombreras marcadas, un par de mules de tiras cruzadas de Christian Louboutin, gafas de sol cuadradas y negras, bolsito de piel en mano y finos pendientes de diamantes de la casa Walters Faith. Y seguramente que este registro de estilismo te ha recordado a uno que popularizó nada más y menos que... ¡Carrie Brashaw!

El reconocido personaje interpretado por Sarah Jessica Parker hizo de la voluminosa falda de tul un objeto de deseo a finales de los años noventa, cuando la serie Sexo en Nueva York salió en antena. Y ahora, con el reboot And Just Like That -el próximo 22 de junio estrena su tercera temporada-, ha demostrado a lo largo de estos nuevos capítulos, que se trata de un diseño incondicional en su guardarropa que regresa con diversas versiones. Tal ha sido la acogida que marcas como la mencionada maison italiana Armani lo ha reinterpretado con vestidos tan ideales como el que ha caído en manos de Jennifer Lawrence, ¿quién será la próxima estrella de Hollywood que se deje llevar por el 'efecto Carrie'?