Diez inesperadas zapatillas que las modelos han convertido en tendencia esta temporada

Atrás queda ya la idea de que el uso de zapatillas se limita en exclusiva a la práctica de deporte. Este calzado es capaz de conquistar ahora incluso a las más fieles a los zapatos de tacón, gracias al triunfo del que goza el estilo athleisure en los últimos años. Incorporar piezas de sport en looks del día a día se ha convertido en algo habitual también para las modelos, de hecho son ellas quienes han contribuido al éxito de alguno de los modelos más deseados. Te contamos qué deportivas han conquistado a las it girls del momento para que no piernas de vista cuáles son las tendencias que rodean a este cómodo calzado.