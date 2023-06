Las impresionantes joyas que Eliza y Amelia Spencer combinan con trajes de Alta Costura en Londres

La inspiración del vestuario de la antigua Grecia siempre está presente en las pasarelas alrededor del mundo. No hay temporada que las casas de moda no abogen por su atemporal y glamuroso estilo a la hora de diseñar looks de invitadas inolvidables, como los que han llevado hace unas horas Eliza y Amelia Spencer en la exclusiva fiesta organizada por National Gallery de Londres. Consideradas como parte del listo VIP de las veinteañeras europeas con más sentido del gusto de los últimos años, en cada aparición oficial que hacen se convierte en noticia.

- Eliza y Amelia Spencer conquistan Nueva York con los looks que hoy llevaría Diana de Gales

Detrás de ello hay una importante razón: han heredado la elegancia de su tía, la eterna princesa Diana de Gales. Su gran parecido es más que resaltable. Cabello rubio, ojos azules, tez clara... Una belleza inigulable que llama la atención allá por donde pasan. Y esta semana han demostrado que aunque cada una tenga un registro de estilo propio, también saben hacer matching incluso enfundadas en trajes de Alta Costura dignos de una princesa de cuento de hadas.

- Las gemelas Eliza y Amelia Spencer debutan en la Semana de la moda de Londres

La tendencia más copiada del momento, el lujo silencioso, aquella que han popularizado celebridades como la modelo Rosie Huntington Whiteley, las gemelas también han caído a sus redes y lo han puesto a prueba una vez frente a la cámara. Eliza ha confiado en el color con el que es imposible fallar, el negro, a través de un diseño ceñido que podría haber formado parte del guardarropa de Lady Di en el pasado. Con profundo escote en pico que estiliza su figura, manga larga rematada con plumas a tono, ha pasado a ser una de las invitadas más espectaculares de la velada.

- Amelia y Eliza Spencer siguen los pasos de estilo de su tía Diana de Gales en su viaje a Múnich

Al igual que su hermana, ha recogido la larga melena en un moño tirante, despejando así el rostro de los mechones sueltos, un detalle que ha hecho lucir mejor sus llamativos complementos. Y aunque el vestido es uno de los más bonitos que hemos visto en este año, su imponente gargantilla es la que ha robado el total protagonismo. Con pendientes circulares de diamantes tipo botón, ha combinado a la perfección un gran collar de grandes rubíes rodeados por diamantes.

- Los dos estilos en el armario de las gemelas Spencer, la sobrinas de Diana de Gales

Y tras enamorarnos con un look nupcial con delicados detalles lenceros, creado por la maison Versace, para prometerse amor eterno con Greg Mallett en una boda de ensueño en Ciudad del Cabo, Amelia vuelve al panorama social por todo lo alto, ¡y lo hace de blanco! Para esta cita tan especial ha estrenado un impecable vestido vaporoso de cuerpo cruzado confeccionado en gasa, muy similar al de Eliza. Destaca el favorecedor escote en 'V' y las mangas acampanadas semitransparentes que consiguen ese efecto etéreo tan especial. ¡Le sienta como un guante!

- Amelia y Eliza Spencer, las gemelas 'royals' que arrasan con su estilo en las Semanas de Moda

Lo ha completado con un pequeño bolsito de mano satinado y una preciosa gargantilla de inspiración floral que ha aportado el color a su estilismo gracias a la piedras preciosas: esmeraldas, diamantes y amatistas. Hay ocasiones en las que la elección de las joyas llegan a hacer sombra a los looks, aunque hablemos de delicados trajes de Alta Costura como los que las gemelas aristócratas han lucido días antes de dar comienzo el verano.