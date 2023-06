Tamara Falcó acierta con el look rojo y 'made in Spain' que te pone de buen humor al instante

Cada minuto que pasa queda menos para ver vestida de blanco a Tamara Falcó en su gran día con Iñigo Onieva el próximo 8 de julio. Un acontecimiento que marcará la agenda del verano y desvelará el mayor de sus enigmas: ¿cómo será su traje de novia? Después de aliarse con la casa de costura Carolina Herrera no ha dado más detalles al respecto, pero los estilismos que está luciendo estas últimas semanas podría darnos alguna pista, como el 'made in Spain' que llevó anoche en la televisión. ¡Le sienta de maravilla!

Es un gran altavoz para la moda española, no hay semana que no se enfunde en una pieza creada por nuestros modistas y deslumbre allá por donde pasa. Y en esta ocasión lo hace con una que consigue ponernos de buen humor. Sí, como lees. Seguramente sabrás que la colorimetría es esencial a la hora de vestirse y depende del subtono de piel podrá favorecerte o no. Pues atención, porque el rojo es el único que queda bien a todo el mundo, independientemente de como seas. Por eso, el que ha estrenado en el plató del programa El Hormiguero, a donde acude cada jueves noche para una tertulia junto a Pablo Motos y Nuria Roca, le sube el ánimo en todos los sentidos.

¿Quién firma su look?

La marquesa de Griñón sigue añadiendo a su impresionante y envidiado armario marcas especiales con las que deleitarnos. En este caso ha confiado en el ingenio de Philippa 1970, una firma española que destaca por un savoir faire y que ha conquistado a otros personajes referentes como la reina Letizia y Sassa de Osma. La madrileña ha optado por un elegante vestido de crepé rojo de corte midi confeccionado en sus talleres nacionales de manera artesanal. Destaca su estilizador escote pico y cuello mao, mangas fruncidas en el hombro que aporta esta pincelada más romántica y una falda al bies con volante en el bajo. Lo encontramos disponible en tienda por 310 euros.

La estructura del atuendo que potencia su silueta y que nos inspira para convertirnos en la invitada perfecta en la época de verano, podría desvelar alguno de los secretos que veremos más adelante en su look de novia. ¿Llevará mangas? ¿Detalles especiales? Tan solo Tamara sabe cómo se verá de blanco en el día más feliz de su vida. Pero mientras espera a que pasen las semanas, nos enamora con esta propuesta de 'chica Bond' que ha combinado con zapatos de tacón cómodo y joyas de Tous.