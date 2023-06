¿Cuándo empiezan las rebajas de verano? Desvelamos las fechas claves que debes apuntar, de Zara a Mango

Tic tac, tic tac... La fecha más esperada del verano se acerca poco a poco, y no nos referimos a las merecidas vacaciones cerca del mar y lejos del ordenador de trabajo -que también-, más bien al momento que llevan esperando las amantes de la moda desde hace meses: ¡las rebajas! En un abrir y cerrar de ojos nos encontramos ante el inicio de una temporada que llega cargada de novedades a golpe de prendas y complementos rebajados, coge lápiz y papel porque estos datos estamos seguras que te interesarán a ti y a tu armario por varias razones.

Algunas de tus firmas favoritas ya han dado el pistoletazo de salida, pero si eres de las que aún no tiene claro cuándo empiezan oficialmente los descuentos, has dado con el lugar idóneo que resolverá todas las dudas. Estos meses de sol, además de vestir bien a partir de piezas básicas combinado con otras más en tendencias, ahorrarás dinero aprendiendo a comprar de forma consciente y construyendo un fondo de armario impecable que podrás llevar todos los días del año. ¿Qué días debes marcar en el calendario para ser de las primeras en hacerte con ese capricho que llevas deseando semanas y semanas? Atenta, porque cada una se suma a esta iniciativa de manera independiente.

Tendam

El grupo madrileño es el más antiguo, comenzó su andadura allá por 140 años y engloba algunas de las marcas más reconocidas. Son las primeras que lanzan sus apetecibles ofertas, desde Cortefiel, Pedro del Hierro, Women's Secret, Springfield, pasando por High Spirit, Slowlove y Hoss Intropia. Localizamos posibles inversiones desde el 30% al 50% en sus looks de invitada especiales pero también en vestiditos de verano que no querrás dejar de llevar.

El Corte Inglés

Tanto para la tienda como la página web del gigante de El Corte Inglés, aquel en el que has paseado horas y horas por sus pasillos, aún habrá que aguardar hasta el día 22 de junio para poder añadir al carrito de la compra la amplia variedad de propuestas de moda, calzado y accesorios que estarán expuestas con un descuento similar.

Asos

En cambio, la conocida plataforma de compra, Asos, es de las primeras, consolidándose así como uno de los destinos favoritos en el que las expertas encuentran sus estilismos de impacto. Además, si utilizas algunos de sus códigos en el último paso de la compra, ¡conseguirás una reducción mayor del precio final!

Inditex

Es la compañía gallega la que más se hace esperar cada temporada, ¡pero merece la pena! La próxima tarde del 21 de junio, la app de Zara ya estará accesible para sus rebajas, en cambio en la tienda física llegará el 22 de junio. Lo mismo ocurre con las demás firmas de Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka, Zara Home, Lefties y Oysho, aunque bien es cierto que podría variar el horario del inicio de las rebajas, así que estate atenta. Nosotras te aconsejamos que prepares ya el carrito online con lo que quieres hacerte este verano, ya que un día antes podrás averiguar qué piezas estarán con descuento y así saber cuánto dinero invertirás. Pero si eres de las que no puede esperar, no te preocupes, porque en la sección de special prices hemos dado con propuestas de lo más bonitas que prometen agotarse en un pestañeo.

Mango

No tenemos confirmación por parte de la firma catalana, Mango, pero según el cronograma de años anteriores comienza un par de días antes que el grupo Inditex. Así que podemos descifrar que a lo largo de este fin de semana e inicios de la que viene, -coincidiendo con el solsticio de verano- colgarán el cartel rojo y blanco de sales en sus tiendas alrededor del mundo.

H&M

Si eres miembro del club H&M, estás de suerte, porque ya tienes la posibilidad de hacerte con esos looks que tenías en mente antes que los demás, ¡así no te quedarás sin ellos! Para los demás que no están suscritos a su plataforma, habrá que esperar probablemente hasta este fin de semana o principios de la que viene.

Sfera

En cambio en Sfera ya han dado comienzo la temporada más esperada del estío en todas sus secciones: mujer, hombre, infantil, lencería, decoración... Encontramos en su página web reducciones de precio hasta el 35%, conquistándonos así con estilismos de invitada con los que marcar la diferencia pero también otros más casuales que llevarás incluso en otoño.

Parfois

Según hemos visto otros años, en Parfois empezarán el 23 de junio en tienda física, en la que hay bolsos, bisutería, pero también prendas y ropa de baño ideales para lucir en la playa y piscina. Así que prepara tu tour de shopping por la ciudad -o vía cibernética- para que no se te escape nada, no olvides comprar de manera consciente y sabia, porque hacerte con aquellas piezas que podrás lucir una y mil veces te ayudará a vestir bien cualquier momento.