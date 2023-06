Ana de Armas deslumbra en Grecia con el conjunto infalible de invitada que le funciona todo el año

No veíamos a la cubana posar públicamente desde el pasado abril, cuando realizó la gira promocional de Ghosted, su última película. Tal vez por eso, su reciente paso por Grecia haya suscitado tanto revuelo: Ana de Armas era una de las invitadas anoche a la fiesta que Louis Vuitton celebraba en el país heleno para presentar su última colección de Alta Joyería. La actriz, embajadora de la firma francesa desde 2021, no quiso perderse esta cita en la que el dress code parecía exigir el color negro, a juzgar por su look y los del resto de asistentes.

Un requisito que no es de extrañar si tenemos en cuenta que el objetivo del evento era darles todo el protagonismo a las exclusivas joyas que Francesca Amfitheatrof ha diseñado. La actriz de Blonde cumplió con la etiqueta al decantarse por un conjunto total black de tres piezas que fusionaba diferentes texturas, formado por una minifalda lisa y un top de terciopelo con escote en forma de corazón. Prendas que acompañó con una americana de hombreras en el mismo tono que decidió llevar sobre los hombros.

Una elección tan sencilla como elegante a la que ya la hemos visto recurrir en otras ocasiones. Y es que el color negro es uno de los favoritos de la nominada al Oscar, así como esta combinación que también llevó el pasado año durante el Festival de Venecia. Allí estrenó un minivestido palabra de honor también con este tipo de escote, muy similar al top que llevaba anoche, junto a una chaqueta con textura y unas sandalias de tacón. Un estilismo, como el de Grecia, ideado por Samantha McMillen, la asesora de imagen que ha dado un giro de 180 grados al armario de la intérprete y que también viste a las hermanas Fanning o a Brie Larson.