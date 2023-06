Los zapatos planos de tendencia con los que triunfar del trabajo a un look de invitada

Aunque los tacones jamás dejarán de ser una de las opciones favoritas para aportar elegancia a un look y de paso ganar algunos centímetros de altura, es innegable que este año estamos siendo testigos de una leve revolución contra ellos. Con la llegada del buen tiempo, el calzado plano como las sandalias o los mules consiguen ganarles terreno, como hemos observado tanto en las propuestas de la pasarela como en los looks de las expertas. Firmas como Tods o Chanel defienden las bailarinas en sus nuevas colecciones, Hermès cuela de nuevo en las tendencias sus icónicas sandalias planas... Y las prescriptoras se encargan de demostrar que la comodidad no está reñida con la elegancia: atenta a lo bien que pueden encajar los zapatos planos más buscados del momento con diferentes estilismos.