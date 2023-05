Lily Rose Depp y el precioso homenaje a Karl Lagerfeld con dos minivestidos de lentejuelas

Poco a poco el prestigioso festival de cine de Cannes va llegando a su clausura. Durante estos días en los que por su alfombra roja han paseado reconocidas personalidades de la industria, hemos visto todo tipo de anécdotas, desde a Carlota Casiraghi con una chaqueta bomber ochentera, a Jennifer Lawrence combinando unas chanclas con un traje de Dior de Alta Costura. Y hace tan solo unas horas ha tenido lugar el homenaje más bonito al Káiser de la moda por parte de Lily Rose Depp. Junto a The Weekend, era una de las invitadas más esperadas de la jornada, y la elección de su look ha superado todas las expectativas.

Su inesperada asuencia en la mediática Gala Met que tuvo lugar el primer lunes de mayo, llamó la atención a los seguidores de la industria. ¿Dónde estaba la veinteañera que comenzó su carrera como modelo de la mano de Karl Lagerfeld, el homenajeado de la noche? No ha dado ninguna declaración al respecto, pero hace unas horas su glamuroso paso por las famosas escalinatas francesas lo ha compensado. La hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis ha abierto la veda a un prometedor futuro cinematográfico con la serie The Idol -el próximo 4 de junio estará disponible en la plataforma de HBO- que ha sido elogiada, y lo ha hecho posando felizmente junto a sus compañeros de reparto y enfundada en una pieza exclusiva cargada de nostalgia. Y he aquí una gran pista: es vintage.

Como seguramente sabrás, aunque se ha embarcado en la aventura de probar suerte en el mundo de la interpretación, también es una auténtica prescriptora de estilo. ¡Allá a donde va marca tendencia con su estilismo! Y en este caso se ha convertido en una de las invitadas más espectaculares de la cita luciendo en un maravilloso minivestido de lenjuelas negras y palabra de honor. Una delicada propuesta con un pequeño volante de encaje en el escote, ceñida a la cintura y falda de silueta 'A' que destaca por el colorido aplique floral y el pequeño lazo de satén bajo el pecho. Pertenece a los archivos de la legendaria maison parisina, Chanel, y fue confeccionado hace casi 30 años por el Káiser de la moda.

Esta auténtica obra de arte a la que le ha quitado el polvo, formó parte de la colección otoño-invierno 1994 y la lució sobre la pasarela las top models de los noventa y compañeras de trabajo de su madre, Helena Christensen y Christy Turlington. La actriz la ha combinado con finos guantes de ópera semitransparentes, medias de cristal y salones; pero no ha sido el único look con el que nos ha enamorado a su paso por la Croisette. Para la fiesta posterior, Lily ha vuelto ha confiar en el poder de las lentejuelas, pero en este caso con una versión actualizada en tonos rojizos, de tirantes y escote cuadrado. Un autuendo que vimos hace unos días en la colección Crucero 2023 que Chanel presentó en la ciudad de Los Ángeles, y con el que confirma que apostar por un minivestido especial, siempre es buena opción.

La versión diurna

Anoche, literalmente, brilló en todos los sentidos. Y tras la gran acogida de su último trabajo, esta mañana de martes junto a los demás actores con los que comparte pantalla, han presentado oficialmente ante los medios la esperadísima serie de HBO. Lo ha hecho enfundada en otro traje cortito, aunque en este caso parece hacer un guiño a la fundadora de su marca de caberca, Coco Chanel, con el eterno Little Black Dress. La de Generación Z ha estrenado un elegante diseño de tweed negro, tirantes, escote redondeado y minifalda tableada que ha completado con los buscadísimos tacones destalonados de la maison y pequeñas gafas de sol de montura oscuras que han aportado esa pincela más rockera.