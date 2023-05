Jennifer Lawrence se marca un 'Marta Ortega' con su vestido de red en Cannes

El Festival de Cannes se ha convertido en una de las citas más glamurosas del mundo gracias a los impresionantes estilismos que las estrellas eligen para pasear por la alfombra roja desplegada en La Croisette año tras año. Sin embargo, las modelos, actrices y cantantes no solo deslumbran con sus looks de noche, sino que también triunfan durante el día escogiendo conjuntos más relajados e igualmente impecables. Prueba de ello es la última apuesta de Jennifer Lawrence, quien ha aterrizado en la ciudad francesa derrochando elegancia y sofisticación con un diseño de pura tendencia que nos evoca a uno de los looks de invitada más famosos de Marta Ortega.

La tendencia más buscada por las expertas

Jennifer ha asistido a un acto promocional de la película Bread and Roses con un look de Dior, firma de la que es embajadora desde hace varios años. Estaba protagonizado por un vestido en tono arena de discreto escote barco, hombros caídos y silueta fluida hasta el suelo, una pieza de líneas depuradas que agrega una gran abertura en la espalda decorada con una lazada y detalles 'nido de abeja'. Sin duda, uno de los factores más llamativos de esta pieza es el tejido fishnet en el que está confeccionada, el cual ha conquistado a numerosas expertas en moda este último año.

Este tipo de telas con efecto red se ha popularizado hasta tal punto que lo proponen tanto las firmas más exclusivas como tiendas asequibles e invade prendas de todo tipo, desde tops informales hasta chalecos para ir a la oficina o, como en el caso de Jennifer, vestidos largos. Ella lo combina con sandalias de tacón cómodo a juego y pendientes de diamantes en talla lágrima. Fiel a su estilo personal, ha completado con un look de belleza muy natural, recogiendo su melena rubia en un moño bajo de efecto desenfadado y un maquillaje sutil.

El 'efecto Marta Ortega'

Tanto el peinado y el maquillaje como el vestido de la actriz nos recuerdan al look que escogió Marta Ortega para asistir a la boda de Felipe Cortina y Amelia Millán en Ciudad Real en julio de 2021. La actual presidenta de Inditex fue una de las primeras españolas en lucir este tipo de vestidos de red que tanto vemos desde aquel verano, algo que no sorprende, puesto que es experta en adelantarse a las tendencias temporada tras temporada. En su caso, el vestido estaba firmado por Valentino, y contaba con cuello redondeado y silueta entallada finalizada en un volante azul en el bajo.