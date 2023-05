Victoria Beckham arrasa en Nueva York con las plataformas favoritas de Nicola Peltz

La diseñadora del momento, aquella cuyos looks se han colado últimamente en el Palacio de Buckingham, ha dejado por unos días su mansión de Londres para viajar hasta la ciudad de Nueva York, ¡y lo ha hecho por todo lo alto! Una de las características más significativas de Victoria Beckham son sus finísimos tacones de aguja con los que conquista allá por donde pasa, pero parece que estas semanas antes de sumergirse en las vacaciones de verano, está probando suerte con el calzado favorito de su nuera, la actriz Nicola Peltz.

Inesperadamente ha aparecido por las amplias avenidas derrochando estilo enfundada en un estilismo que no ha pasado para nada desapercibido y que más adelante analizamos. La que un día fue cantante de pop ha confiado en los tonos neutros que nunca pasan de moda con una chaqueta estructurada y cruzada a modo de minivestido que le sienta de maravilla demostrando que en el equilibrio es donde reside la clave del éxito. Pero como gran experta en lookazos de impacto, ha añadido a su maleta de viaje un interesante híbrido entre legging y zapato que esconde un genial truco para alargar las piernas. ¿Se habrá inspirado en el armario de la veinteañera que ha conquistado el corazón a su hijo Brooklyn?

¿Quién se inspira en quién?

Es una de las mujeres más estilosas del planeta, no hay ocasión en la que no aparezca guapísima y subida a centímetros de tacón, pero poco a poco algo está cambiando en su amplio y lujoso armario que podría tener que ver con los looks virales que estrena Nicola. Según vemos, la ex Spice Girl ha sumado a su equipaje un diseño muy atrevido, estas larguísimas botas ceñidas de maxi plataforma negra que roban el protagonismo total al atuendo, ¡y con razón!

Es cierto que en otras ocasiones ha llevado este tipo de calzado con una silueta mucho más fina y discreta que encaja con su registro de vestuario; pero con esta última aparición demuestra que no tiene miedo a arriesgar y se suma a la tendencia dosmilera que la mujer de su primogénito ha popularizado estos meses alrededor del mundo. Botas, botines, tacones... todos ellos con la mencionada plataforma que aporta esa pincelada rockera ahora tan demandada. ¿Compartirán zapatos? No podemos confirmarlo, pero lo que sí es que la inspiración es bidireccional.