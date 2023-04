Rosalía o Barbie: ¿en quién se ha inspirado exactamente Anya Taylor-Joy?

Aunque estos días toda la atención mediática parece concentrarse en la India con motivo de la inauguaración del Nita Mukesh Ambani Cultural Centre, la industria del cine sigue rodando y la última película que ha dado a conocer ha sido la de Super Mario Bros. La película. El filme que se estrenará finalmente en España el cinco de abril, repasa las grandes aventuras de Mario, Luigi y el resto de los personajes del conocido videojuego, y en su presentación en el teatro Regal LA Live de Los Ángeles, los protagonistas que les dan vida, han posado divertidos en su alfombra roja, incluida Anya Taylor-Joy, que ha soprendido con un estilismo muy diferente al que nos tiene acostumbradas.

La actriz argentina de 25 años que se ha convertido en todo un icono de la moda gracias a sus perfectos estilismos sobre la alfombra roja, pone voz a la dulce e intrépida Peach, la princesita rubia, a quien ha querido hacer un guiño enfundándose en un look completamente rosa de lo más original. Un mono de manga larga con cremalleras y cinturón, que tenía a conjunto las botas de suela track y los guantes en un tono fucsia muy barbiecore que resaltaba mucho con su larga melena rubio platino. El diseño creado por Dior -firma de la que es imagen-, se aleja de otros estilismos más elegantes de Anya, pero tratándose de una película de dibujos animados, tanto ella como sus compañeros de reparto (entre los que se encuentra Chris Pratt que actúa como Mario Bros), han querido mimetizarse con sus propios personajes, vistiendo el color que les caracteriza.

Dos tendencias en un mismo estilismo

El look de Anya Taylor-Joy no solo sorprende por no reflejar el estilo de la actriz, sino también porque, más allá de gustos, ha conseguido mezclar dos tendencias en un mismo atuendo. Por un lado, la corriente barbiecore que tan de moda ha estado hace un par de temporadas gracias a Valentino y su pasión por el rosa, y por otro, la "inspiración motomami" que tanto ha invadido el armario de Dua Lipa o Bella Hadid y que tiene su máxima expresión en la cantante Rosalía, quien ha creado esta tendencia en la que las cazadoras de cuero de color son su prenda estrella.