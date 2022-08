Dime qué música escuchas y te diré cuál es el mejor look para ti

El verano siempre ha sido una temporada pensada para disfrutar, tres meses de calor, agua salada, cenas eternas y reencuentros con amigos, planes que empiezan y nunca acaban, pero siempre rodeado de los tuyos. El verano tiene sus tiempos, es momento de vivir lentamente las horas de sol y exprimir al máximo las veladas cálidas. Estos meses prometen ser diferentes por millones de motivos y estamos dispuestos a dejarnos la piel por sentirnos libres y ser nosotros mismos.

Tenemos ganas de disfrutar y recuperar el tiempo perdido, y estos meses se convertirán en la oportunidad perfecta para celebrar la vida y la amistad. ¿Qué planes tienes en mente? Si tu verdadera pasión es la música, estás en el lugar correcto. En España se celebran más de 200 festivales alrededor de todo el territorio, lo que nos convierte en uno de los países con más festivales por número de habitantes. Una oferta cultural sin igual en la que podrás disfrutar de todo tipo de estilos musicales: electrónica, reggaeton, metal, techno, indie, country, jazz, soul… ¡Que empiece el baile!

Para sacar el máximo partido al verano hay que venir al sur

Entre playas de ensueño, termómetros que superan los 30 ºC y ‘pescaíto’ frito con vistas al mar, se celebra uno de los festivales líderes en nuestro país. Más de 60 días de conciertos en Marbella para disfrutar junto a los tuyos de uno de los mejores planes del verano. Y es que el festival boutique más importante de Europa presentó la edición «más ambiciosa» de su historia. Desde el pasado 10 de junio y hasta el 3 de septiembre, subirán al escenario de Starlite Catalana Occidente las principales estrellas del panorama nacional e internacional. Casi tres meses de espectáculos que reunirán a los amantes de la música para ver, en un destino de lujo, a C. Tangana, Jason Derulo, Camilo, Ozuna, Leiva, Nicky Jam, Dvicio, Dani Martín, Christina Aguilera, Diana Ross o Rafael, entre otros.

Dime qué música te hace bailar y te diré cuál es el look festivalero que va contigo

Disfrutar de festivales rodeado de tus amigos más cercanos se ha convertido en uno de los planazos del verano y elegir el outfit perfecto es una de las decisiones más importantes. ¿Preparada para sucumbir a las tendencias de esta temporada y convertirte en la mejor vestida de todos los conciertos? Descubre el estilo que más va contigo y no dudes en darlo todo mientras suena la música.

Más allá de la música

La undécima edición de Starlite Catalana Occidente no es solo música, sino que va mucho más allá con el fin de sorprender a todos los asistentes. Un ambiente inigualable en el que se fusiona la música, la cultura y la gastronomía. Además, IQOS*, el dispositivo tendencia entre los fumadores adultos, tampoco quiere perderse la oportunidad de vivir la experiencia Starlite en primera persona. A través del lema «nada nos para, nada nos separa» llenará el festival de momentos únicos y sorpresas exclusivas. Un escenario perfecto para disfrutar de cada segundo compartiendo velada con tu familia y amigos, porque este verano será recordado como el mejor de nuestras vidas.

En este enclave de ensueño y diversión, IQOS presenta sus nuevos dispositivos para fumadores adultos, una mejor alternativa a los cigarrillos. Este dispositivo no produce humo ni ceniza, y no hay riesgo de quemar a las personas de tu alrededor o tu ropa dado que no hay una punta encendida.

Un dispositivo cool, chic y de tamaño mini que se convertirá en tu fiel compañero en todos los planes veraniegos. Y lo mejor de todo es que, la amplia oferta de colores y fundas hace que combinen con tus looks festivaleros. ¡Todo un acierto!

IQOS aterriza en Marbella para animar la fiesta al ritmo de la música. Y es que, este verano, contará con tres espacios exclusivos. En el stand para fumadores adultos podrás vivir una experiencia al más puro estilo influencer a través de la glam cam, una cámara 360º con la que conseguirás las fotos más increíbles y profesionales. Si lo que quieres es acceder a su Palco VIP o a la mesa IQOS, tienes dos opciones: visitar el stand e interactuar con la marca para entrar en el sorteo de un upgrade o registrarte en IQOS CLUB, canjear tus puntos por esta experiencia doble VIP y vivir una noche incombustible.

*IQOS no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a fumadores adultos.