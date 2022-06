Sol, música y moda: las tendencias que reinarán este verano en todos los festivales

Llega el verano, suben las temperaturas y nuestras ganas de fiesta aumentan exponencialmente. Planeamos con antelación las vacaciones para coincidir con todo nuestro grupo de amigos y cualquier excusa es buena para juntarnos y celebrar, lo que sea, cuando sea. Porque el verano es eso, pasar tiempo en familia, disfrutar al aire libre y vivir cualquier aventura rodeados de amigos. Si eres de los que sueña con recorrer la geografía española de festival en festival, estás de suerte porque los eventos multitudinarios vuelven con más fuerza que nunca para transformar nuestras vacaciones con más música y mucha diversión. El plan es sencillo: juntarse con los tuyos para disfrutar de conciertos increíbles, dejarse la voz y los pies viviendo como si no existiese un mañana, y es que, mientras disfrutas de un festival todo es aquí y ahora. ¿Eres fumadora adulta? Sigue leyendo y no pierdas detalle.

Que el qué me pongo no se convierta en un problema

Los festivaleros vuelven a llenar su agenda de citas imprescindibles con la música y sus artistas favoritos. Los conciertos vuelven a celebrarse otorgándole a la temporada estival un ritmo insaciable. Estrena el mood veraniego con los conciertos que más darán que hablar y conviértete en la envidia de todos tus followers. Tras dos años de ausencia, toca encontrar el mejor outfit que nos permita saltar toda la noche. Aquí tenemos las claves para que tu look te haga vibrar en los próximos conciertos. Toma nota y prepárate para exprimir al máximo cada segundo.

La importancia de los accesorios

Tan importante como la ropa, también lo son los accesorios que elegimos para estas citas con la música: sombreros y pañuelos en la cabeza para sobrevivir a las altas temperaturas, bolsos bandolera que aguanten el ritmo de 24 horas sin parar o botas cowboy.

Además, si eres fumador adulto, puedes incluir un nuevo complemento inesperado que este año se ha colado en los principales festivales de verano: IQOS* Iluma One, un complemento cómodo y versátil para usar cuando quieras y donde quieras. No renuncies a tu estilo y llévalo siempre contigo, gracias a su diseño cool y su amplia gama de colores, combina con cualquier outfit.

Dime qué música escuchas y te diré el outfit que puedes meter en la maleta y, si eres fumador adulto, con qué color y accesorios de IQOS puedes combinarlo:

Los bikinis son los nuevos tops

Eres una fashionista y este verano pretendes sucumbir a todas las modas que están pisando fuerte. No existe look más festivalero que pantalones cortos combinados con un top de colores, aunque este año vas a ir un paso más allá. Los bikinis son los nuevos tops y tú estás lista para ser la reina de la pista. Que se preparen todos los festivales del mediterráneo porque no piensas perderte ninguno. Un plus de estilo, coordinar el color de tu top con el de tu IQOS, como el verde oliva.

Estilo boho-chic

Tus festivales favoritos son los de música indie y en tu móvil siempre suenan en bucle bandas españolas como Dorian, Love of Lesbian, Izal o Miss Cafeína. Tu uniforme de conciertos es sencillo y muy chic. Cuando te pones uno de tus vestidos boho y tus botas todoterreno sabes que la noche va a ser memorable. Prefieres llevar los complementos justos y necesarios, por lo que IQOS en colores neutros para poder combinarlo con cualquier estampado será un aliado perfecto para las citas veraniegas.

Más es más, y siempre es mejor

¿Alguien ha dicho que C. Tangana y Rosalía cantan en tu ciudad? Si llevas meses debatiéndote en qué outfit elegir para ver a los artistas españoles más escuchados en directo, no lo pienses más: haz como ellos y mezcla todas tus prendas favoritas en un solo look. Un acierto asegurado, fuera prejuicios y vergüenzas. IQOS lo pone fácil, su gama de fundas metalizadas permitirá que brilles a todas horas sin perder el estilo.

Juego de chaquetas

Si eres de los que te quedas hasta que el recinto cierra suene lo que suene, no olvides meter una chaqueta en tu maleta. Una chaqueta de cuero rockera, una cazadora vaquera más country o, incluso, una sudadera estilosa se convertirán en un must de los festivales. Un “por si refresca” necesario, sobre todo en el norte, a altas horas de la madrugada. Y para ir a la última, haz match con tu ropa y accesorios, IQOS tiene más de diez diferentes para ir siempre combinada con éxito.

Maquillaje con purpurina, un sí absoluto

Te gusta darlo todo con tus artistas favoritos y aprovechas cualquier concierto para hacer que tu maquillaje brille más que nunca. La purpurina, los colores fuertes y las pegatinas adhesivas brillantes son tu complemento estrella en todos los festivales y tú el centro de todas las miradas. Con IQOS en un color que no pase desapercibido y brillos… ¡mucho mejor!

Agenda festivalera non-stop

Listado de festivales de este verano para que no te quedes con las ganas:

Resurrection Fest 29 de junio al 3 de julio (Viveiro)

Madcool del 6 al 10 de julio (Madrid)

BBK Live Fest del 7 al 9 de julio (Bilbao)

Starlite del 8 de julio al 15 de agosto (Marbella)

Dreambeach del 13 de julio al 17 de julio (Almería)

FIB del 14 al 17 de julio (Benicassim)

Madrid Puro Reggaeton 15 y 16 julio (Madrid)

Cabo de Plata Festival del 20 al 23 de julio (Barbate)

Sinsal de Son Estrella Galicia del 22 al 24 de julio (Isla de San Simón)

Cap Roig Festival del 23 de julio al 15 de agosto (Girona)

Arenal Sound del 2 al 7 de agosto (Burriana)

Santander Music del 4 al 6 de agosto (Santander)

Sonorama Ribera del 10 al 14 de agosto (Aranda del Duero)

Medusa Sun Beach Festival del 10 al 15 de agosto (Cullera)

Rototom Sunsplash del 16 al 22 de agosto (Benicassim)

Reggaeton Beach Festival del 18 de junio hasta el 14 de agosto (ediciones por toda la península)

DCode 10 de septiembre (Madrid)

Jardín de las Delicias 23 y 24 septiembre (Madrid)

*IQOS no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a fumadores adultos.