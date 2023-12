Victoria Beckham protagoniza una foto con las 'top models' de los noventa que recordaremos en 20 años

Son varias las imágenes que han pasado a formar parte de la historia de la moda que hoy rememoramos con cierta nostalgia, y podemos decir que este 2023 lo terminamos por todo lo alto sumando una más a esta exclusiva lista que protagonizan reconocidos personajes de la industria. Entre todas las posibilidades que ahora mismo aparecen en nuestra mente, jamás habríamos imaginado que cuatro poderosas mujeres se reunirían frente a un frondoso árbol de Navidad. Un momentazo FASHION que ha desvelado Victoria Beckham y ya ha dado la vuelta al mundo revolucionando las redes sociales.

Muchos son los factores que una fotografía necesita para que perdure al paso del tiempo, pero si está protagonizada por aquellas que consolidaron lo que hoy conocemos como el mundo de la pasarela, las reglas del juego cambian. La ciudad de Nueva York ha sido el lugar seleccionado para esta cita improvisada en la que la británica ha compartido una cena privada junto a tres de las supermodelos que marcaron un antes y un después con sus paseos sobre el catwalk allá por los años noventa. Helena Christensen, Cindy Crawford y Christy Turlington se han reunido de manera especial días antes de dar por iniciadas las vacaciones de Navidad.

Aunque ya no modelan de forma activa durante las Semanas de la Moda como lo hicieron en el pasado derrochando glamour y diversión a partes iguales, su presencia es mediática vayan a donde vayan. He aquí el mejor ejemplo que llega cargado de significado. En pleno auge por las tops models que tuvo lugar en los noventa, la señora Beckham también comenzó a experimentar el significado de pasar de ser alguien anónimo a convertirse en una celebridad de masas. No solo por su etapa como artista con las Spice Girls, también por su historia de amor con David Beckham. ¿Habrán reflexionado sobre esa etapa de la vida? Pero he aquí la cuestión, ¿por qué este posado es tan importante? Te lo contamos.

Son pocas las veces en las que podemos ser testigos de las quedadas entre iconos de estilo como ellas que siguen influyendo hoy en día. Aunque es cierto que en su momento conformaron un grupo de amigas de los más prestigioso y alabado internacionalmente, con el paso del tiempo la relación ha ido distanciándose, por esta razón esta instantánea en la que se ha colado la diseñadora Victoria en su viaje a la Gran Manzana, la recordaremos dentro de 20 años con cariño. ¿Esconderá esta imagen alguna colaboración sorpresa que salga a la luz próximamente? Todo podría ser, pero verlas unir fuerzas y deslumbrar con sus impecables estilismos, es un buen regalo para comenzar la Navidad.