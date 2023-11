El entrenamiento en pareja de David y Victoria Beckham que ha terminado con una divertida anécdota

Llevan juntos 26 años, más de dos décadas en las que David y Victoria Beckham han logrado convertirse en una de las relaciones más sólidas del mundo celebrity. Como pudimos apreciar en el documental de Netflix sobre la vida del futbolista, pasar tiempo juntos es un factor fundamental para la pareja, pero también lo es el humor. Saben reírse de su pasado -como lo hacen en cada aniversario recordando sus imposibles looks-, pero también de su ahora, tal y como acaban de demostrar durante su último entrenamiento. Una sesión de ejercicios en la que no solo han compartido sufrimiento, sino también risas gracias a un final inesperado.

Aunque Victoria Beckham se ha declarado fiel seguidora del método Tracy Anderson, que combina el trabajo de tonificación con baile o yoga, de vez en cuando también hace ejercicio en el gimnasio de su propia casa junto a David. Hace más de seis años que ambos confían en Bobby Rich, amigo de la familia y entrenador personal, quien suele exigirles intensos movimientos de fuerza. Hemos visto a la antigua integrante de Spice Girls realizar sentadillas con barra, levantar pesadas mancuernas, hacer abdominales en suspensión... Y esta vez parece que la sesión deportiva ha sido tan dura, que no ha podido evitar dramatizar su final, como revelaba su pareja en redes.

"No es que mi mujer sea dramática ni nada, pero esto es lo que ha ocurrido esta mañana", explicaba el que fue centrocampista del Real Madrid, mostrando una foto de Victoria en el suelo, con los ojos cerrados y los brazos extendidos, como si no pudiera más. "Quiero una siesta", agregaba él con tono divertido. Un gesto que Victoria se ha tomado con humor, pero ante el que no ha dudado ejercer su propia venganza.

Y es que ella no ha sido la única que ha reaccionado de este modo: al parecer, también su marido se quedaba inmóvil sobre la esterilla tras el entrenamiento, tumbado bocabajo con brazos y piernas extendidos. "Y el Oscar es para... ¡David Beckham!", comentaba junto a esta estampa, llamando exagerado al británico de manera sutil.