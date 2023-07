¿Cómo será Kylie Jenner dentro de 50 años? El vídeo viral que ha sacudido las redes

Si sueles abrir Tiktok, es posible que tu también te hayas topado con diferentes vídeos en los que los usuarios prueban filtros de inteligencia artificial que recrean cómo sería su rostro en diferentes situaciones. Conocidos como 'IA Filters', una búsqueda que se cuenta por billones en la red social, entre ellos hay uno que triunfa estos días. Se trata de aquel que envejece el rostro, ofreciéndonos una idea de cómo nos veremos dentro de unos 50 años. Y es el que Kylie Jenner ha querido probar en su última publicación, con la que ha batido un auténtico récord de reproducciones.

En menos de cinco horas, su vídeo acumula ya más de 24 millones de reproducciones, una de las cifras más altas entre los que ha subido en las últimas semanas. En él aparece posando frente a la cámara al natural, sin rastro de maquillaje para quizá así obtener una simulación más realista. ¡Y lo cierto es que lo consigue! Ella misma se queda sorprendida mientras se observa atentamente para llegar a una conclusión...

"No me gusta", repite varias veces la fundadora de Kylie Cosmetics, impactada por esta recreación. "Eres guapa ahora y seguirás siéndolo dentro de 50 años", comentaban sus seguidores. "Te pareces a Kris Jenner", decían otros, viendo cierta semejanza con su madre. Un impactante cambio que, con 25 años, admite que no está preparada para ver.

Los expertos explican que aunque este tipo de filtros pueden resultar muy realistas, en realidad solo ofrecen una idea ligeramente aproximada: "No tienen en cuenta la pérdida de volumen que se produce con la edad, ni factores externos como grado de daño solar al que uno se enfrenta a lo largo de su vida", comentaba la dermatóloga Jody Levine en la plataforma New Beauty. Y es que aplicar protector solar es el paso más efectivo de cualquier rutina a la hora de prevenir arrugas o flacidez. "Hay que tener en cuenta que no sirve cualquier tipo de protección", nos advertía Aura Serras, directora de iS Clinical España. "Lo mejor para la salud de nuestra piel es buscar protectores que posean un factor superior a 30".