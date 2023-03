'Todo a la vez en todas partes', quién es quién en la película favorita de los Oscar

Comienza la cuenta atrás para la 95ª edición de los Oscar y Todo a la vez en todas partes sigue siendo la gran favorita tras partir con once nominaciones por delante de Avatar: el sentido del agua, de James Cameron, y Los Fabelman de Steven Spielberg. El filme, mezcla de comedia y ciencia ficción dirigido por los Daniels -Daniel Kwan y Daniel Scheinert-, ha arrasado en la mayoría de premios de la temporada, los galardones de los sindicatos de productores, actores, directores y de guionistas, lo que la hace candidata número uno a llevarse el premio a mejor película. ¿Pero quiénes son los artífices y protagonistas de este éxito?

Jamie Lee Curtis es la más conocida de todo el reparto. La hija de los actores Janet Leigh y Tony Curtis, de 65 años, ha sido nominada por primera vez al Oscar por su papel de agente del servicio triubutario. La actriz recordada por títulos como Un pez llamado Wanda o del género de terror como Halloween se mete en la piel de Deirdre Beaubeirdre, una empleada tributaria del IRS (Servicio Interno de Impuestos), que pondrá todos los problemas del mundo a Evelyn Wang (Michelle Yeoh), la dueña de una lavandería a la que su vida familiar se desmorona por romper los lazos de unión con su hija (Stephanie Hsu).

Gracias a su interpretación se ha alzado con el premio del Sindicato de Actores y en su haber tiene dos Globos de Oro, un BAFTA, ha sido candidata a los premios Emmy. La intérprete bromeó recientemente con cómo iba a convencer a su marido a que le acompañase a los Oscar. Su esposo es Christopher Guest, el quinto barón Haden-Guest en el Reino Unido, y gracias a él ella es baronesa aunque no use el título.

​Michelle Yeoh es la actriz, modelo y bailarina malaya de origen chino que está en boca de todo el mundo gracias a su papel de Evelyn Wang, la empleada de una lavandería que se encuentra en medio de una investigación de Hacienda, aunque ese será el menor de sus problemas ya que se ve envuelta en una realidad alterada por completo en la que se da cuenta que solo ella puede salvar al mundo.

El gran público la descubrió en la película El mañana nunca muere, de James Bonds, y Tigre y Dragón, película ganadora en los Oscar por la que fue nominada en los premios Bafta. La intérprete malaya, de 60 años, este año ha hecho historia al ser nominada también en los Oscar a mejor actriz, siendo la primera mujer de origen asiático que consigue una candidatura en esta categoría tras Merle Oberon, quien, sin embargo, ocultó su ascendencia oriental. En la carrera de premios ha obtenido el galardón del Sindicato de Actores, el Globo de Oro y el Spirit Award, entre otros, y todas las miradas están puestas en ella y en su gran rival Cate Blanchett por Tàr.

Stephanie Hsu ha sido nominada en la categoría mejor actriz de reparto en los Premios de la Academia por su papel de Joy Wang, la hija de Michelle Yeoh. Esta actriz nacida en California, no solo acudirá a los Oscar en calidad de nominada sino también actuará junto a David Byrne y Son Luz cantando el tema de su película his Is A Life” nominada a la categoría mejor canción original. La actriz es una veterana de Broadway antes de saltar a la fama por este papel en la película de los Daniels. Y ha sido fichada para la serie American Born Chinese de Disneyt +, en la que volverá a trabajar nuevamente con Michelle Yeoh en pantalla.​

Ke Huy Quan es el nombre que suena con más fuerza entre los aspirantes al premio a mejor actor de reparto en los Oscar. A sus 51 años, resurgió en el cine gracias a su papel en Todo a la vez en todas partes y, ahora, es uno de los favoritos para llevarse el galardón. Su personaje de Waymond Wang no solo le ha valido premios tan importantes como el Globo de Oro o el SAG, sino que también ha supuesto para él un auténtico renacer en el mundo del cine después de haber sido una gran estrella infantil gracias a su papel de ‘Tapón’ en Indiana Jones y el templo maldito al lado de Harrison Ford y a Data en Los Goonies , dos clásicos de los ochenta bajo el sello de Steven Spielberg.

James Hong interpreta al padre de la protagonista en esta cinta de ciencia ficción. El actor, de 94 años, fue ovacionado en los premios del Sindicato de Actores donde pronunció un discurso en chino. "Mi primera película fue con Clark Gable, pero en esos días el papel principal lo desempeñaban estos tipos con los ojos vendados así, y el productor decía 'los asiáticos no son lo suficientemente buenos y no son de taquilla'. ¡Pero míranos ahora!", señaló entre aplausos recibiendo una ovación del público y el beso de Jamie Lee Curtis. El veterano actor ha participado en más de 600 producciones a lo largo de su dilatada trayectoria, pero sus comienzos no fueron fáciles ya que sus padres nunca vieron con buenos ojos que se dedicara a la actuaciónm por este motivo estudió Ingeniería Civil y durante los primeros años se dedicó a construir carreteras.

