Todo lo que esperamos ver en la gala de los Oscar

La 95ª edición de los premios Oscar, que se celebra este 12 de marzo en Los Ángeles, promete como cada año emociones y muchas sorpresas. Los nominados seguro que afinan sus estilismos para brillar como nunca en la alfombra roja y también en el escenario, donde el destino (y las votaciones de sus compañeros, claro) determinará si recogen o no una estatuilla. Como sabemos que eres un cinéfilo apasionado, te contamos algunas de las anécdotas que no te puedes perder durante la fiesta.

Ana de Armas podría cumplir su sueño

España contiene el aliento y envía sus mejores energías a Ana de Armas, actriz de origen cubano que desarrolló su carrera en nuestro país con títulos como El internado, Por un pulado de besos o Hispania la leyenda. Ana se ha convertido en uno de los rostros emergentes en Hollywood y no deja de sumar triunfos: ha sido chica Bond y dos veces nominada a los Globo de Oro. Su elección para dar vida de nuevo a la mítica Marilyn Monroe no le ha traido más que satisfaciones. Su papel en Blonde le ha hecho ganarse el favor de los compañeros que no han dudado en alabar su talento. Recordemos lo emocionado que se manifestó Colin Farrell con su actuación cuando le entregó el Globo de Oro. Además se estrena como nominada a mejor actriz en los Oscar por lo que la esperanza de sus incondicionales es verla pasear con la estatuilla en la mano y dando un discurso en español, aunque tiene duras competidoras como Cate Blanchett, gran favorita de la noche. Antonio Banderas es otro de los actores españoles que estará en el Dolby Theatre, pues entregará uno de los galardones.

La bofetada que pasó a la historia

Aunque se ha establecido un protocolo y normas para que incidentes como el de la bofetada de Will Smith a Chris Rock no vuelvan a suceder (además el actor está vetado en la fiesta), seguramente el percance aparecerá de alguna manera esa noche. Quizá alguna referencia del presentador Jimmy Kimmel o tal vez una alusión a las normas de respeto exigidas en una velada de estas características. Lo cierto es que el propio Rock se refería hace poco a lo sucedido en uno de sus monólogos justo cuando se cumple un año del desagradable encontronazo con el actor. Considera Rock que quizá Smith esté molesto por el comportamiento de su mujer y no por la broma que él hizo entonces, y reconoció que todavía le duele lo sucedido.

La incógnita del entregador del premio a la mejor actriz

En este sentido conviene recordar que la ausencia de Will Smith abre una incógnita que todavía no tiene respuesta. El protagonista de El príncipe de Bel Air ganó el año pasado el Oscar a mejor actor por su papel en King Richard, así que en este 2023, como es habitual, era él el encargado de entregar la estatuilla a la mejor actriz. Sin embargo, su ausencia abre un espacio en la lista de entregadores que no se sabe quién ocupará. Quizá recurran a Anthony Hopkins, que ganó en 2021 el premio por El padre o a Joaquin Phoenix que en 2020 lo recogió por Joker. Dado que precisamente se está rodando la segunda parte del mítico antagonista de Batman sería una gran promoción, sin duda.

Rihanna presumirá de embarazo

Entre las actuaciones musicales más esperadas del show está la de Rihanna. La artista firma Lift Me Up, balada de la película Black Panther: Wakanda Forever, nominada a la mejor canción original. La de Barbados presumirá de voz pero también de embarazo, una segunda maternidad que llega ocho meses después de su primer bebé y que destapó durante el intermedio de la Super Bowl. Si entonces su actuación había levantado mucha expectación porque hacía siete años que no actuaba en directo, ahora todavía es más atractiva pues su tripita será un poco más notable. Además escuchar a la artista en directo siempre es un placer. ¿Le dará suerte su bebé?

El reñido duelo entre los aspirantes a mejor actor

Todas las categorías tienen sus favoritos y, aunque es difícil que haya más de uno, algunas veces ocurre que las apuestas quedan casi iguales. En el caso del premio al mejor actor protagonista, la batalla se presenta muy reñida. Austin Butler representa el talento joven que llega a Hollywood, la nueva generación que se va haciendo un hueco en el corazón del público. Además protagoniza un biopic metiéndose en la piel de Elvis Presley, lo que siempre encanta a los miembros de la Academia. Mimetizarse en un personaje del pasado da puntos así que es una de las cosas que tendría a favor para su triunfo.

Frente a él, el “renacido” de Hollywood, Brendan Fraser. El actor vio interrumpida su carrera por diversos episodios personales que le pasaron factura y le alejaron de los rodajes. El papel en La ballena se presentó como una sanación. No ha dejado de cosechar desde que lo rodó buenas críticas y un triunfo que hasta ahora le había esquivado. Fraser ha demostrado que es mucho más que el actor de acción que apareció en La momia o George de la jungla. Quizá Hollywood le devuelva ahora el podium que merecía.

La voz de Lenny Kravitz en el In memoriam

Otro de los momentazos musicales será cuando Lenny Kravitz, una de las voces del rock actual más significativas, ponga la melodía al In memoriam. En este momento de la gala se hace un repaso de aquellas estrellas y trabajadores del cine que han fallecido durante el año. Son unos minutos emotivos en los que se escucha una canción mientras se suceden las imágenes de aquellos que nos han dejado.

El reconocimiento a la resiliencia de Michael J. Fox

Igual de emotivos que el In memoriam son los reconocimientos honoríficos que este año recaen, entre otros, en el actor Michael J. Fox, de 61 años. Recordado por la saga Regreso al futuro (entre otras películas), el artista se ha convertido en un ejemplo de superación por la manera en la que ha afrontado el Parkinson, enfermedad que le fue diagnosticada con solo 29 años. Tres décadas han pasado desde que tuvo que apartarse de la pantalla y desde entonces ha enfocado sus esfuerzos en la fundación que lleva su nombre, destinada a la investigación de esta dolencia. Michael recibió a finales del pasado año el Premio Humanitario Jean Hersholt, mientras que Euzhan Palcy, Diane Warren y Peter Weir obtuvieron el Premio Honorífico. Quizá se vuelvan a subir todos al escenario para recibir otra ovación de los compañeros.

Top Gun, el éxito en taquilla que podría dar una sorpresa

Top Gun: Maverick se ha convertido en la película más taquillera del año y la quinta más vista de la historia. Ahí queda el récord. Un éxito que no se traducido sin embargo en un número muy elevado de nominaciones, pues la cinta protagonizada por Tom Cruise tiene cinco. Seamos justos, el número no está nada mal aunque no hayan destacado la interpretación de ninguno de sus actores. Aspira eso sí a la mejor película y quizá de la sorpresa, pues en una noche de Oscar nunca se sabe lo que puede pasar. El que también podría sorprender es Tom Cruise, que hace más de una década que no va a la entrega de estos galardones. ¿Volverá ahora para celebrar sus excelentes cifras de taquilla?

La glamurosa alfombra roja

Nos gustaría también, quién sabe si los deseos se cumplen, que algunas parejas que están en boca de todos pasearan ante las cámaras de los Oscar. Austin Butler,de 31 años, quizá vaya acompañado por la guapísima Kaia Gerber, de 21, hija de Cindy Crawford. Cada vez que aparecen juntos levantan pasiones y además él podría ganar así que seria sin duda uno de los mejores momentos de la noche. Sería también estupendo ver a Brad Pitt y su nueva pareja Inés de Ramón, con quien cada vez aparece en más ocasiones, aunque en este caso el nombre del actor no aparece de momento en la lista de entregadores. No se sabe si irá o no a la fiesta, pero lo cierto es que sería sin duda una de las fotos más esperadas. Por supuesto la alfombra roja es uno de los grandes atractivos de la velada pues no todos los días se pueden ver las impresionantes joyas y los vestidos más glamurosos.