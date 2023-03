De la bofetada de Will Smith al error histórico de los sobres, los 10 momentos más polémicos de los Oscar

Los Oscar calientan motores para vivir la 95ª edición de los Premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, una ceremonia que no está exenta de polémica después de vivir el año pasado un momento tan comentado como la bofetafa de Will Smith a Chris Rock, que doce meses después sigue dando mucho que hablar. Durante toda la historia de los galardones, ha habido momentos dignos para el recuerdo y otros no tanto que han empañado en cierto modo la ceremonia. Recordamos los instantes más controvertidos de la historia de los Oscar.

Grave incidente entre Will Smith y Chris Rock

El mayor escándalo que ha ocurrido hasta el momento en los Oscar ha sido el bofetón de Will Smith a Chris Rock. Hasta ahora eran muy pocos los que habían sido vetado de los premios de la Academia -Harvey Weinstein, entre otros- pero el ganador del Oscar de El método Williams no podrá volver a pisar el escenario en la próxima década. El actor en un arrebato de furia subió al escenario y le dio un bofetón al presentador después de que hiciera una broma sobre la alopecia de su esposa. En ese momento la audiencia llegó a pensar que era parte del show, pero nada más lejos de la realidad, el altercado no estaba en el guion. Meses después Smith se dsiculpó públicamente con el que durante tantos años había sido su amigo. "Me comuniqué con Chris y el mensaje que he recibido es que no está listo para hablar, y, cuando lo esté, lo hará. Entonces le diré, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y aquí estoy..."Soy humano y cometí un error", señaló con lágrimas en los ojos tras hacer público su arrepentimiento.

El histórico error de los sobres

Si hubo un histórico error que ha pasado a los anales de la historia de los premios ha sido el de los sobres En el momento más esperado de la noche cuando se descubre la mejor película del año, Warren Beatty y Faye Dunaway pronunciaron el nombre de La La Land como la ganadora del Oscar. Todo el equipo de la película de Damien Chazelle estalló en júbilo y subió al escenario para celebrar el gran premio, sin saber que algo insólito estaba a punto de suceder. Después de un gran revuelo sobre el escenario, el productor de la película de Chazelle, Jordan Horowitz, anunció que había sido un error y la gran vencedora era Moonlight. "Ha habido una equivocación con las tarjetas", gritaba al mismo tiempo que enseñaba el sobre ganador. Los presentadores recibieron accidentalmente el sobre de la ganadora de mejor actriz para Emma Stone por La la land. En medio de una gran confusión, el cast de La La Land se bajó del escenario cuando ya había recogido el Oscar a mejor película.

Marlon Brando rechazó el Oscar

Marlon Brando ganó el premio a mejor actor por su papel de Vito Corleone en la icónica película El Padrino el 27 de marzo de 1973. Sin embargo, el legendario actor se negó a asistir a la ceremonia y aceptar el premio, y en su lugar envió a la actriz y activista Sacheen Littlefeather, una joven descendiente de nativos apaches y activista por los derechos civiles, que rechazó en público el premio y dio un discurso de protesta ante millones de espectadores. "Con mucho pesar vengo a decirles que Marlon Brando no puede aceptar este generoso premio y esto se debe al trato que le da la industria cinematográfica y la televisión a los indios americanos". Brando por primera vez dio la espalda al cine y a la industria que en el pasado le había otorgado su primer Oscar en 1955 por La Ley del Silencio. Littlefeather entonces abucheada por algunas de las celebridades y el cine no volvió a contar con ella para sus películas. En junio de 2022, recibió una disculpa formal de la Academia por el trato recibido esa noche y apenas cuatro meses después falleció.

El beso de Adrien Brody a Halle Berry

El apasionado beso de Adrien Brody a Halle Berry ha sido otro de los momentos más comentados de los protagonizados sobre el escenario de los Oscar. Brody subió al escenario en 2003 para aceptar el premio a mejor actor por El pianista. En un arrebato de júbilo, el que fue novio de Elsa Pataky en años posteriores cogió a la presentadora Halle Berry y le dio un beso apasionado dejando a la oscarizada actriz de Monster's Ball casi sin respiración. Aunque ella le siguió el juego, Berry contó su verdad durante una aparición de 2017 en Watch What Happens Live With Andy Cohen. "No, eso no estaba planeado. No sabía nada al respecto. Yo estaba como, '¿Qué diablos está sucediendo?

John Travolta y su confusión con Idina Menzel a la que llamó Adele Dazeem

John Travolta fue el protagonista de una horrible equivocación en los Oscar de 2014. El actor de Pulp Fiction presentó la actuación de Idina Menzel y la rebautizó con el nombre de Adele Dazeem (Frozen, el reino del hielo). Menzel habló sobre el fatal error y dijo que solo tuvo ocho segundos para recomponerse antes de subir al escenario de los Oscar para interpretar Let It Go de Frozen .Travolta reconoció "he estado torturándome todo el día... Y después, he pensado: "¿Qué diría Idina Menzel?, pero no explicó la causa de su error. ¿Estaba nervioso? ¿No la conocía? La equivocación dio la vuelta al mundo a modo de parodia e incluso un corto de animación habló de esta broma tan extendida en YouTube. Al año siguiente ellos dos fueron los presentadores del premio a la mejor canción original y ella se vengó. Le presentó a él con otro nombre, recordando con humor el error que había cometido el año anterior.

Un espontáneo desnudo sobre el escenario de los Oscar

El actor británico David Niven fue el protagonista de uno de los momentos más insólitos de la historia de los Oscar. Cuando el presentaodor daba paso a la intervención de la actriz Elizabeth Taylor un hombre llamado Robert Opel cruzó el escenario totalmente desnudo y haciendo con los dedos el símbolo de la paz. Lejos de escandalizarse por la presencia del espontáneo, las únicas palabras que desataron la risa del público fueron: "¿No es fascinante pensar que la única risa que puede desatar ese hombre es la que genera cuando se quita la ropa y muestra sus... pequeñeces?". Liz Taylor no pudo evitar reír a carcajadas ante tan insólito momento.

¿Es Salma Hayek o Penélope Cruz?

Un error que ha pasado a los anales de la historia fiue cuando la Academia confundió a Penélope Cruz con Salma Hayek en su perfil de Instagram. La mujer de Javier Bardem se disponía a entregar junto a Robert de Niro un premio y la organización la presentó como Salma Hayek. Curiosamente la actriz mexicana no había acudido esa noche a la gala por estar pendiente de su hermano que había sufrido un accidente de coche. Ese error se suma a las muchas anécdotas de la noche, como el selfie más famoso de los Oscar o la caída de Jennifer Lawrence con su vestido de Dior sobre el escenario de la velada cuando se disponía recoger el Oscar por El lado bueno de las cosas..

Rob Lowe y su número musical junto a Blancanieves

Durante el número de inauguración de la 61ª edición de los Oscar, Rob Lowe interpretó un número de canto y baile para olvidar con la actriz Eileen Bowman, vestida de Blancanieves. En 2018, Lowe bromeó sobre este bochornoso momento en una entrevista del New York Times. "La Academia me pidió que lo hiciera. Era joven e ingenuo, y pensé: 'Bueno, es la Academia, deben saber qué es lo mejor". También era un gran admirador de [el compositor] Marvin Hamlisch, quien escribió el número, así que pensé que estaría escribiendo algo grandioso". Compartió que la Academia decidió no pedir la licencia de Blancanieves y que Disney además amenazó con demandar por la actuación.

Angelina Jolie se declara a su hermano

Angelina Jolie mostró demasiado afecto por su hermano, James Haven, durante su aparición en los Oscar de 2000. Jolie ganó la estatuilla a mejor actriz de reparto por su papel en Inocencia interrumpida y durante su discurso declaró el amor que sentía por su hermano: "Estoy en estado de shock y estoy tan enamorada de mi hermano en este momento. Simplemente me abrazó y dijo que me amaba, y sé que él está muy feliz por mí [...] Jamie, sin ti no tengo nada. Eres el hombre más fuerte y asombroso que jamás conocí y te amo. Muchas gracias". Después de la ceremonia fue fotografiada besando a Haven en la boca, lo que generó cierta controversia.

Anne Hathaway y James Branco, unos presentadores dudosos

Anne Hathaway y James Franco presentaron la entrega de premios del año 2011 y son recordados como los peores maestros de ceremonias. "Fue como la cita a ciegas más incómoda que puedas imaginar entre el chico fumeta del instituto y la adorable animadora", reconoció el guionista de la gala David Wild que con esta pareja se buscaba rejuvenecer a los presentadores de la gala. Las actuaciones musicales de ambos, en las que homenajeaban títulos como Ellos las prefieren rubias, resultaron no ser tan graciosos como esperaban ya que la falta de química entre ambos era patente. En una entrevista de 2012 con The Hollywood Reporter, Hathaway señaló que no había visto nada sobre aquella noche: "Ya sea que haya sido un fracaso real o no, se percibió como un fracaso masivo", pero también quiso defender su actuación: "Entré con mucha confianza y mucha esperanza, y me divertí mucho haciéndolo. No me arrepiento de haberlo hecho".

