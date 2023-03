La infancia de Spielberg, marcada por la separación de sus padres: un guion muy real que puede valer varios Oscar

"Me he estado escondiendo de esta historia desde que tenía 17 años", dijo Steven Spielberg a la audiencia cuando recogió el premio de mejor dirección por The Fabelmans en la ceremonia de los Globos de Oro de este año. Y es aunque el cineasta tiene una de las carreras más impecables de la historia del cine después de más de cinco décadas en Hollywood y más de 36 películas a sus espaldas, lo cierto es que esta cinta es completamente diferente y en ella el director ha incluido detalles de su propia infancia, sin extraterrestres, ni tiburones, ni figuras históricas detrás de las cuales esconderse.

"He contado esta historia en pequeños trocitos a lo largo de mi carrera", continuó diciendo el director. "ET tiene mucho que ver con esta historia. Encuentros en la tercera fase también e incluso Indiana Jones” añadía Spielberg. Por lo que todo parece indicar que con The Fabelmans, el director da a sus seguidores la llave para desbloquear el código de sus otras películas, entendiendo así la mayor parte de las pinceladas autobiográficas plasmadas en sus anteriores trabajos.

En The Fabelmans, Spielberg comienzan contando una historia que él mismo ha estado contando a los entrevistadores durante años sobre la primera vez que sus padres lo llevaron al cine. la película elegida fue The Greatest Show on Earth (1952), de Cecil B. DeMille,en la que se cuenta cómo es la vida en el circo, sin embargo su escena más famosa es un choque de trenes que aterrorizó al pequeño Stevie (y a Sammy en la película).

Después de ver la película sin ni siquiera parpadear, Sammy se va a casa y, pide a sus padres, un tren de juguete para Hanukkah (una de las celebraciones más importantes del judaísmo). Sin embargo, cuando consigue que se lo regalen, Sammy no juega con el tren sino comienza a estrellarlo una y otra vez hasta que su madre se da cuenta de que está tratando de superar su miedo y tiene una idea.

"Vamos a usar la cámara de papá para filmarlo", dice ella. "Solo chocaremos el tren una vez, ¿de acuerdo? Luego, después de que hayamos revelado la película, podrás verla una y otra vez hasta que ya no te dé tanto miedo".El plan parecía perfecto, aunque el niño de seis años termina organizando muchos, muchos choques mientras trabaja para obtener los ángulos de cámara correctos. Teniendo en cuenta lo que le ocurre al pequeño Sammy en The Fabelmans, es difícil no pensar en las sugerentes secuencias de trenes de las películas de Spielberg, desde las películas de Indiana Jones hasta La lista de Schindler.

Animado principalmente por su madre y luego por su tío Boris, Sammy desarrolla aún más su pasión por el cine, mientras el matrimonio de sus padres se desmorona lentamente. Y aunque su padre no se toma en serio la pasión de su hijo por el cine, éste convierte su casa en un set de rodaje grabando a sus padres y a sus hermanos e incluso llega a captar con su cámara el tonteo de su madre con un amigo cercano. VER GALERÍA

Protagonizada por Michelle Williams (The Greatest Showman) como la madre Mitzi y Paul Dano (Batman) como el padre Burt, The Fabelmans es en gran medida la historia real de los padres de Spielberg, Leah y Arnold, y sus hermanos menores Anne, Sue y Nancy. El director ha señalado que durante muchos años tuvo una relación distante con su padre, a quien inicialmente culpó por el divorcio, aunque fue su madre quien decidió dar el paso. De ahí, que una vez fue consciente de ello a la edad adulta, el cineasta se reconcilió con él haciendo así un retrato generoso y empático de su progenitor en The Fabelmans.

Spielberg, que proporcionó a los actores fotos familiares y secuencias de vídeos de su propia infancia para inspirarse, ha admitido que al igual que Sammy siempre fue un niño muy miedoso. "Le tenía miedo a la oscuridad", dice el hombre que creó Tiburón y que hundió a Indiana en un nido de serpientes. "Tenía miedo a los lugares pequeños y todavía lo tengo hoy. Era un niño temeroso".

Proveniente de una familia judía ucraniana, Steven tampoco ha pasado por alto parte en la cinta el acoso que recibió por parte de algunos antisemitas cuando era aún un niño. De hecho el director ha comentado en alguna ocasion “Cuando era un niño quería negar ser judío. Me daba vergüenza porque vivía en una calle donde en Navidad éramos la única casa que no tenía luces en el porche. Tenía muchas ganas de ser aceptado”. Sin duda, The Fabelmans es una especie de clase magistral sobre cómo el corazón afecta al arte. Y es que como bien le dice su madre a Sammy “Las películas son los sueños que nunca olvidas” y sino que se lo pregunten a Spielberg.