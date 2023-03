Andrea Riseborough, la nominada al Oscar más inesperada cuya candidatura acabó investigada por la Academia

El nombre de Andrea Riseborough no aparecía en ninguna de las quinielas de nominados a los Oscar. Sin desdeñar la actuación magistral que firma en To Leslie, esta cinta de cine independiente norteamericano paso por las taquillas en octubre con escaso éxito. Sin embargo, pronto el nombre de la actriz británica que la protagoniza comenzó a oirse en boca de grandes compañeras como Cate Blachett o Kate Winslet que destacaron en más de una ocasión el trabajo de Andrea. Además otros importantes nombres de la industria, como Gwynnet Paltrow, Amy Adams, Jud Appatow, o Jennifer Aniston comenzaron a hacer una clara apuesta por ella en sus redes sociales y ofrecieron pases privados de la película. Tal fue la inesperada promoción, que no tardaron en oirse acusaciones sobre un supuesto juego sucio en la campaña.

Hollywood tiene unas normas muy estrictas al respecto. Por ejemplo, no se puede contactar directamente con los académicos para promocionar una película, los pases de la misma no pueden contar con más de un moderador ni se deben ofrecer obsequios y los envíos publicitarios a los votantes deben limitarse a uno por semana. Sin embargo, la intensidad de la campaña del equipo de To Leslie para aupar a su protagonista ha hecho a muchos pensar que no se han cumplido todas las reglas. Tras el revuelo suscitado, la Academia accedió a abrir una investigación admitiendo preocupación ante algunas tácticas y tras la misma, ha decidido mantener la nominación.

Tal vez Hollywood trataba de sortear una amarga polémica cuando aún se lame las heridas provocadas por la agresión de Will Smith a Chris Rock en la pasada edición, pero, lo curioso del caso es que las normas que supuestamente incumplía la campaña existen precisamente para garantizar que producciones pequeñas como To Leslie compitan en igualdad de condiciones. Es muy probable que en un intento desesperado por equilibrar fuerzas ante los goliaths que son las grandes producciones comerciales, la película británica haya estado apunto de romper la balanza.

Andrea Riseborough, por tanto, sigue optando a la estatuilla y, a pesar de la sorpresa, no es ninguna advenediza, sino que, a sus 41 años, puede presumir de una carrera consolidada en cine, teatro y televisión. En la gran pantalla acumula más de 30 títulos en su currículum, algunos tan conocidos como Oblivion, junto a Tom Cruise, Birdman, por la que ganó el premio del Sindicato de Actores a mejor actriz de reparto, o Amsterdam, también estrenada el año pasado. Su trayectoria comenzó en 2006 con un pequeño papel en la película Venus y no ha dejado de trabajar desde entonces. En televisión interpretó a Margaret Thatcher y a Wallis Simpson y también participó en la serie Black Mirror.

Aunque no es la primera vez que es protagonista, más habitualmente brillaba como secundaria. En To Leslie se reivindica y ahora la industria parece reivindicarla a ella en una operación promocional que ha llegado a levantar sospechas. Andrea ha hablado por primera vez de la polémica con The Hollywood Reporter y ha asegurado que todo lo ocurrido es "confuso". Sin embargo, extrae una lectura positiva: "Es maravilloso que se vea la película. Supongo que es un rayo de luz. Cuando cualquiera de nosotros se involucra en algo, queremos que ese trabajo sea absorbido de alguna manera. No puedes controlar cómo la gente lo absorbe". Queda por ver de que manera lo ha absorvido la Academia de Hollywood o si pasará factura la controvertida campaña.