Se confirman los primeros presentadores de los Premios Oscar 2023

Los Oscar 2023 ya han empezado a desenrollar la alfombra roja y han comenzado a sacar brillo a sus doradas estatuillas y es que cuando quedan tan solo nueve días para que se celebre la gran noche del cine, la Academia ha compartido un primer listado de los presentadores de esta la 95ª edición, entre los que figuran nombres como Glenn Close, Dwayne Johnson, Samuel L. Jackson, Zoe Saldaña, Emily Blunt o Jennifer Connelly.

Las lista la completan otros nombres como Ariana DeBose, Troy Kotsur, Riz Ahmed, Michael B. Jordan, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Questlove, y Donnie Yen. La gala estará conducida por el humorista y presentador Jimmy Kimmel, quien se pondrá al frente de la ceremonia por tercera vez, pues ya lo hizo en el año 2017 y 2018.

Tradicionalmente, quien gana en las categorías de actuación regresan al año siguiente para hacer entrega del galardón, sin embargo,en esta ocasión el ganador del premio al mejor actor de 2022, Will Smith, no estará allí para hacer entrega de la estatuilla, ni en persona ni virtualmente, ya que ha sido vetado diez años por la Academia tras la bofetada que le propinó a Chris Rock.

De hecho, la Academia ha preparado un protocolo para que no suceda de nuevo un episodio de esas características. "Tenemos todo un equipo de crisis, algo que nunca habíamos tenido antes. No va a volver a suceder lo del año pasado. No estuvimos a la altura". ha declarado Bill Kramer director ejecutivo de la Academia.

La ganadora de la mejor actriz de 2022, Jessica Chastain, tampoco podrá asistir a los Oscar, pues su obra de Broadway A Doll's House se estrena oficialmente el 9 de marzo en teatro Hudson de Manhattan, donde permanecerá en cartel a lo largo de 16 semanas.

Quienes si estarán sobre el escenario de Dolby Theatre de Los Ángeles serán los dos ganadores del premio al mejor actor de reparto de 2022, Troy Kotsur y Ariana DeBose, que hicieron historia, respectivamente, como el primer actor masculino sordo y la primera mujer de color que forma parte del colectivo LGTBI en alzarse con una estatuilla. También subirán al escenario el ganador del Oscar honorífico de 2022, Samuel L. Jackson, y la legendaria Glenn Close, quien ha sido nominada ocho veces y nunca lo ha ganado.

Recientemente la organización confirmaba la participación de Rihanna, quien cantará el tema 'Lift Me Up', del filme Black Panther: Wankanda Forever, mientras Sofia Carson y Diane Warren interpretarán 'Applause', de Tell It Like A Woman. David Byrne, Son Lux y Stephanie Hsu actuarán también en la ceremonia con la canción 'This Is a Life', de la película Todo a la vez en todas partes.

Las cintas que se perfilan como las favoritas para hacerse con el Óscar a la mejor película son Todo a la vez en todas partes, que recientemente se hizo con el Premio del Sindicato de Productores, Los Fabelman, de Steven Spielberg, tras su triunfo en los Globos de Oro, así como Sin novedad en el frente, de Edward Berger, que se coronó en los Premios BAFTA.

En la categoría reina hay también trabajos de gran presupuesto como los filmes Top Gun: Maverick, de Joseph Kosinski, y Avatar: El sentido del agua, de James Cameron, y películas con menor proyección comercial como El triángulo de la tristeza, de Ruben Östlund, o Ellas hablan, de la cineasta Sarah Polley.