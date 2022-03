Los premios Oscar 2022, los más españoles de la última década

En un momento en el que la apertura del cine es más que evidente, inevitable, Hollywood practica más que nunca la diversidad entre sus nominaciones, sobre todo después de las polémicas de años anteriores. Puede que sea a causa de esto o, quizás porque las plataformas de contenido han abierto las miras de los miembros de la Academia, pero este año hay cuatro españoles que podrían llevarse una de las preciadas estatuillas y se ha convertido en la edición más castellana de la última década. Penélope Cruz como protagonista de Madres paralelas, Javier Bardem como actor de reparto en Todo sobre los Ricardo, Alberto Iglesias por la banda sonora del filme de Pedro Almodovar y Alberto Mielgo y Leo Sánchez por el cortometraje animado The Windshield Wiper.

Penélope y Javier sin duda se han convertido en los protagonistas de toda la atención mediática, porque además de optar los dos a su segundo galardón, es la primera vez que ambos están nominados en la misma edición. Será la primera vez desde 2011 que les veamos posar juntos sobre la alfombra roja de los Oscar, porque aunque han asistido en otras ocasiones han preferido aparecer ante los fotógrafos por separado. La pareja conoce ya a la perfección el evento y se codea con algunas de las estrellas más internacionales, pero esta vez estará arropada por un equipo de nuestro país como en pocas ocasiones había ocurrido previamente. Sin embargo, no, no es la vez que más artistas patrios se paseen por el teatro Dolby.

En la primera década de los años 2000 se produjo el hito que casi se replica en esta edición: fue en 2007 cuando seis españoles optaron a la preciada estatuilla a la vez. Hablamos del año de Penélope Cruz en Volver, el mismo en el que dos cortos de producción made in Spain llegaron a la gala, Binta y la gran idea, de Javier Fesser y Luis Manso, y Éramos pocos, de Borja Cobeaga, que estaba protagonizado por Mariví Bilbao. Además El laberinto del fauno -coproducción con México- triunfó con nada más y nada menos que seis candidaturas, de las cuales tres resultaron premiadas y las de banda sonora, dirección artística y maquillaje incluían a artistas de nuestro país.

Cabe destacar que los nominados asisten a la gala con invitados, de hecho en 2007 Penélope estuvo con su hermana. Y también puede darse el caso de que haya presentadores de alguna de las categorías que también sea español, siguiendo estos dos ejemplos ha estado en la alfombra roja Antonio Banderas en más de una ocasión, porque no fue hasta 2019 cuando fue nominado por primera vez por su interpretación en Dolor y gloria.

El primer español en llegar a los Oscar fue Juan Antonio Bardem (tía de Javier) en 1958, no fue hasta 1970 cuando Juan de la Cierva, sobrino del inventor del autogiro, se llevó el Oscar en la categoria de premio científico o técnico por la invención del Dynalens, que eliminaba las vibraciones y desenfoques no deseados de las cámaras. Los 70 y 80 fueron prolíficos y exitosos con Néstor Almendros (fotografía), Luis Buñuel, Carlos Saura, Jaime de Armiñán y José Luis Garci, tras los que llegó Pedro Almodovar para convertirse en el artista de nuestro país más nominado a los galardones. Fue a partir de los 2000 cuando el castellano se hizo su camino delante de las cámaras a través de Javier Bardem, que fue el primero en ser nominado y también el primero en recibirlo, aunque no por la misma película. En el año 2000 protagonizó Antes que anochezca y la Academia se fijó en su trabajo para finalmente premiarlo siete años más tarde por No es país para viejos.

¿Quiénes son los españoles más premiados de la historia de los Oscar?

Néstor Almendros, Luis Buñuel, José Luis Garci, Javier Bardem, Penélope Cruz y Alberto Iglesias están empatados en número de nominaciones, aunque por el momento el compositor es el único que no ha conseguido llevarse una estatuilla a casa, ¡quizás este año sea el suyo! Gil Parrondo (diseñador de producción de los 70) y Pedro Almodovar son los únicos dos artistas de nuestro país que pueden presumir de tener dos premios Oscar, pero quizás este año se sumen al club cualquiera de nuestros dos actores más internacionales.

