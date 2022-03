¡Bomba musical en los Oscar! Beyoncé regresa a la gala con un plan impactante tras 10 años de ausencia

Ha sido mencionar a Queen B y desatarse la locura. Cinéfilos y melómanos han recibido una de las mejores noticias de la semana: Beyoncé actuará en la entrega de los Oscar 2022 el próximo 27 de marzo. La intérprete es un auténtico huracán de energía en cada una de sus actuaciones, por lo que el fenómeno es sin duda uno de los más esperados en el escenario del Dolby Theatre. Suele ser habitual que los nominados a la mejor canción original actúen en la cita, así que los rumores ya apuntaban a la presencia de la intérprete, pero, claro, faltaba la confirmación. Beyoncé interpretará el tema Be Alive, canción nominada de la cinta El método Williams, protagonizada por Will Smith. Pero no solo eso. Variety especula con un número más impactante que su sola presencia en escena (si es que eso es posible).

La publicación apunta a que podría estar planeando cantar en la pista de tenis de Compton, California, una actuación en directo que daría el pistoletazo de salida a la fiesta. El lugar no está elegido al azar, claro: se trata de la pista en la que las tenistas Venus y Serena Williams, cuya vida se cuenta en la película por la que está nominada, comenzaron su carrera. No solo eso sino que Will Smith, nominado como mejor actor por su papel como padre de las tenistas, podría sumarse a dicha actuación para luego trasladarse al Dolby Theatre a tiempo para recoger (o no) su galardón. La cadena no se ha pronunciado al respecto, ¿quizá para guardar la sorpresa?

Sea donde sea, la perspectiva de escuchar en directo a la artista es todo un punto a favor para una gala que ha ido perdiendo audiencia en los últimos años. Quién sabe si la recuperará de golpe tras esta noticia. Hace más de diez años que Beyoncé no actúa en los Oscar, donde ha estado en tres ocasiones. La primera fue en 2005 interpretando varios de los temas nominados; la segunda, en 2007, junto a Jennifer Hudson y Anika Noni Rose con quienes cantó Dreamgirls; y la tercera, en 2009, cuando hizo un medley en homenaje a los musicales con Hugh Jackman.

Dos oruguitas, entre las favoritas

No estará sola Beyoncé pues la acompañarán en este repertorio musical el resto de nominados a la mejor canción original. Billie Eilish y FINNEAS traen No time to die, la mítica banda sonora de la última película de James Bond, Sin tiempo para morir, en la que junto a Daniel Craig aparece Ana de Armas. Reba McEntire interpretará Somehow you do de la película Four Good Days y Sebastián Yatra conmoverá, no cabe duda, con Dos oruguitas. La canción, compuesta por Lin-Manuel Miranda, es una de las apuestas fuertes en las encuestas por su emoción, por su significado, por su melodía… La banda sonora de la película de animación Encanto se ha convertido en una de las de mayor éxito de la temporada.

El único artista nominado que no estará el próximo 27 de marzo en Los Ángeles, por desgracia, es Van Morrison, que firma Down to Joy de la cinta Belfast. "Van Morrison fue invitado a interpretar su canción nominada, pero no asistirá a los premios Oscar debido a la agenda de su gira” comentó la organización. ¡Qué pena!

