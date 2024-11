Ganadores Oscars 2024

Mejor Canción Original

What Was I Made For? de Barbie Billie Eilish y Finneas O'Connell

The Fire Inside de Flamin' Hot de Diane Warren

I'm Just Ken de Barbie Mark Ronson y Andrew Wyatt

It Never Went Away de American Symphony Jon Batiste y Dan Wilson

Wahzhazhe (A Song For My People) de Killers of the Flower Moon Scott George