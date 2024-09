Cayetano Rivera y Maria Cerqueira posan juntos por primera vez en el estreno del documental de la presentadora

Cayetano Rivera y Maria Cerqueira dejaron a un lado su habitual discreción por un motivo de peso: la presentación del documental sobre la vida de la presentadora lusa, un proyecto producido por ¡HOLA! MEDIA y que ya está disponible en Prime Video. La pareja posó así de enamorada ante los fotógrafos que cubrían el esperado estreno. El torero, muy elegante con esmoquin, no pudo ocultar su amor y admiración por Maria, con quien sale desde principios de 2023. Tampoco escondió sus sentimientos la gran protagonista de la noche, que estaba espectacular con un conjunto negro de encaje. Según contó, este no era el look que tenía pensado lucir en un primer momento. Sin embargo, debido a la difícil situación que atraviesa Portugal con los incendios, pensó que era más adecuado. "No podía vestir de otro color cuando mi país está en blanco y negro", dijo con tristeza.

Es la primera vez que la pareja acude de la mano a un evento público y la espera mereció la pena. El InterContinental Lisbon, uno de los hoteles más lujosos de Lisboa, con vistas a los jardines del Parque Eduardo VII, fue el escenario elegido para esta velada tan importante, a la que también asistieron los padres de Maria y algunos de sus mejores amigos. "Han sido días de emociones fuertes e inesperadas. Espero que podáis ver el documental", comentó la presentadora.

Los espectadores, además de conocer más en profundidad a Maria, descubrirán su lado más romántico. La presentadora comparte imágenes inéditas de su romance con el torero y confiesa qué sintió al verle por primera vez en 2019, cuando le entrevistó en la plaza de toros Campo Pequeno, de Lisboa. "A primera vista no era el tipo de hombre que me entusiasma", recuerda entre risas en el documental. En ese momento, ella compartía su vida con el empresario Miguel Cardoso, padre de su hijo Joao, y él estaba casado con Eva González, madre de su hijo Cayetano.

Fue a principios de 2023, meses después de la ruptura del torero y la presentadora de La Voz, cuando los caminos de Maria y Cayetano volvieron a cruzarse y comenzaron una bonita relación. Ahora forman una gran familia con los pequeños Joao y Cayetano, y sus hijas mayores, Kika, nacida durante la relación que la presentadora mantuvo durante casi 12 años con el piloto Gonçalo Gomes, y Lucía Rivera, a quien el torero adoptó tras casarse con Blanca Romero. "Creo que es muy importante para mí, como persona, tener conciencia de estas nuevas familias de una manera muy natural", señala Maria en el documental