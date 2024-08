Kim Kardashian, la mayor fan del Real Madrid, viendo a su hijo de ocho años en el campo con Vinicius

Kim Kardashian ha hecho las maletas y ha viajado en su yet privado hasta España para disfrutar de unos días de vacaciones. Un viaje, que además, está realizando con la mejor de las compañías: su hijo Saint West de ocho años. El destino escogido por la reina de las redes sociales en nuestro país ha sido Madrid, donde está aprovechando para realizar todo tipo de planazos. Desde visitar la Catedral de la Almudena hasta acudir a saludar a los jugadores del Real Madrid.

A ravés de su perfil público, la empresaria está compartiendo los mejores momentos de su estancia en la capital. Este sábado acudió a casa de Vinicius y disfrutó de un agradable encuentro con el futbolista, ya que tanto a ella como a su hijo les encanta el deportista. De hecho, en más de una ocasión, la influencer, que para la ocasión optó por un look total black compuesto por un vaquero negro cargo y un top del mismo color, ha mostrado vídeos de su niño imitando al delantero. Por su parte, el goleador quiso agradecerles la visita y mostró un carrusel de fotografías juntos: "¡Gracias por venir a mi casa", escribió. Además, a su quedada también se unió Camavinga, que quiso disfrutar de la compañía de la creadora de contenido.

Este domingo, la protagonista del reallity Las Kardashian, ha aprovechado para realizar turismo y conocer uno de los puntos más emblemáticos de la capital, la Catedral de la Almudena, dedicada a la Virgen María bajo la advocación de la Almudena. Aquí se ha tomado su tiempo para admirar los retablos y tomar fotografías de las impresionantes obras de arte que hay en el interior del templo religioso como la imagen de la Virgen de la Flor de Lis. Posteriormente, ha aprovechado para pasear por las calles madrileñas y descubrir sus rincones más bonitos junto a su amigo y mánager musical, Simon Gebrelul.

Posteriormente se ha desplazado hasta la ciudad deportiva del Real Madrid situada en Valdebebas, donde ha podido compartir un ratito con algunos de los jugadores más importantes como David Alaba, Camavinga, Vinicius —con quienes ha vuelto a coincidir — y Jude Bellingham, quien ha sido justamente seleccionado como modelo para Skims, la marca masculina de ropa interior de Kim. Durante esta cita, se lo han pasado genial, ya que se han realizado varios selfies juntos y Saint West, el hijo de la socialité, ha tenido la suerte de que los futbolistas le han firmado la camiseta.

Por si esto fuera poco, por la tarde, como buena amante del fútbol, la celebritie ha acudido al partido que se disputa en el Estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la 2ª jornada de LaLiga EA Sports, frente al Real Valladolid CF y que ha dado comienzo a las 17:00 horas, donde su hijo de ocho años ha cumplido su sueño: salir al terreno de juego siendo uno de los niños que ha acompañado al cuadro madridista en su salida al terreno de juego.

Saint West, muy emocionado y nervioso, ha salido al campo con la equipación del Real Madrid y se ha situado junto a Vinicius Jr., su gran ídolo. Un momento que el pequeño no va a olvidar jamás, porque además, el delantero no se ha separado de su lado en ningún momento y le ha señalado dónde estaba su madre situada, quien para la ocasión ha optado por un look cómodo compuesto por un pantalón de chándal, una camiseta de tirantes negra y una gorra del mismo color.

Por su parte, Kim, más entusiasmada aún si cabe que su hijo, le ha saludado desde el palco VIP del estadio Santiago Bernabéu. Además, ha sacado su móvil y ha grabado todo lo que ocurría para guardar este recuerdo tan bonito para siempre. Además, cabe recordar que a principios de este mes, la estrella de las redes, quien también comparte con el rapero a sus hijos North, de 11 años, Chicago, de 6, y Psalm, de 5, reveló en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, que sus hijos han estado tratando de concertarle citas con atletas y otros personajes famosos: "Mis hijos intentan tenderme una trampa. Son muy listos. Saint quiere que esté con algún jugador de basquetbol o de soccer. Y yo digo: 'Si supieras'. Algunos de mis hijos quieren que esté con streamers. Tienen listas y tratan de tenderme una trampa a escondidas"