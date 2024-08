Esto es lo que hacía Jennifer Lopez mientras Ben Affleck celebraba su cumpleaños con su ex, Jennifer Garner

Jennifer Lopez y Ben Affleck han vuelto a escribir un nuevo capítulo en sus vidas, pero una vez más lo han hecho por separado alimentando aún los rumores de que su cuento de hadas estaría cada vez más cerca de su final.

© Getty Images Jennifer Lopez y Ben Affleck podrían anunciar su separación antes de finales de año

El pasado jueves 15 de agosto, Ben Affleck cumplió 52 años, una fecha muy señalada para el actor y en la que muchos confiaban para que se produjera su gran encuentro con su todavía esposa, sin embargo, ni hubo rencuentro, ni siquiera una felicitación pública por parte de la cantante, quien lejos de celebrar esta vuelta al sol de su marido, compartió con sus seguidores tres imágenes inéditas de su propio cumpleaños, que celebró por todo lo alto el pasado mes de julio.

© jlo Jennifer Lopez no le deseó feliz cumpleaños a su marido Ben Affleck en las redes sociales y en cambio compartió tres imágenes inéditas de la celebración de su propio cumpleaños

Como se ve en una publicación la artista del Bronx posa junto a un automóvil plateado mientras luce fabulosa un vestido transparente con adornos plateados de Dior Couture. Un look que Jennifer López usó en la cena de su cumpleaños número 55 en el restaurante Nick & Toni's a la que siguió una lujosa fiesta con temática de 'Los Bridgerton' para amigos y familiares, en la que Ben no estuvo presente.

© jlo Jennifer Lopez posando en la cena de su cumpleaños número 55 en el restaurante Nick & Toni's

Pero además de hacer públicas estas fotografías, la cantante de Jenny From the Block también colgó en su perfil JLo Beauty un nuevo video mostrando a sus seguidores lo fácil que era usar su mascarilla facial y completamente ajena a la celebración que estaba llevando a cabo su marido, quien reunió en su nueva casa, en el exclusivo barrio de Brentwood de Los Ángeles, a algunos de sus seres queridos, entre los que se encontraba su ex Jennifer Garner, uno de sus principales apoyos en estos momentos, así como los tres hijos que tienen en común.

© jlobeauty Jennifer Lopez compartiendo con sus seguidores una de sus rutinas de belleza

Todo esto se produce, apenas unos días después de que la cantante fuera vista visitando la residencia de Ben. La prensa estadounidense informó que la artista estuvo allí alrededor de cinco horas y que se marchó antes de las 10 de la noche. Al día siguiente, Jenifer López fue captada acudiendo a casa de Jennifer Garner, para recoger a su hijo Samuel e ir de compras con él. JLo y el niño de 12 años fueron fotografiados con varias bolsas, e incluso se especuló que pudieron haber salido a buscar un regalo de cumpleaños para el actor.

© GTRES Jennifer Garner llegando a la celebración de cumpleaños de Ben Affleck en la nueva casa del actor situada en el exclusivo barrio de Brentwood de Los Ángeles

© GTRES Ben Affleck caminando por Los Ángeles el pasado 12 de agosto sin su anillo de casado

El próximo 20 de agosto se cumplirán dos años de la espectacular boda en la que Jennifer y Ben se casaron en Georgia, y muchos de sus fans aún conservan la esperanza de que la pareja celebre unida ese aniversario.