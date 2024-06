La actriz Thais Blume anuncia que está embarazada de su primer hijo

Tenemos ¡Bebé a bordo! La "tribu aumenta", como ha dicho Thaïs Blume en sus redes sociales para anunciar que en un abrir y cerrar de ojos se convertirá en mamá primeriza junto a Gabriel de la Rosa, su marido, a los 39 años. Llevan seis años años juntos y también son seis los meses que lleva de embarazo: "6 meses viajando por la experiencia más salvaje de mi vida", comentaba en su post donde ha presumido de curvas premamá.

La actriz de películas y series españolas de éxito como 'Sin tetas no hay paraíso', 'Amar es para siempre', 'El príncipe' o 'Servir y Proteger', ha compartido en sus redes su avanzado estado de gestación a través de unas imágenes de la sesión de fotos "más bonita e importante de mi vida". La catalana ha dedicado unas bonitas palabras a Nerea Lluch, la fotógrafa habitual de su proyecto como diseñadora de joyas en su propia marca, Ingràvita, creada junto a su amiga de la infancia Elisa Zaragoza, y también encargada de las fotos de su embarazo "Eres la mejor. No he tenido nunca la mínima duda", agradecía Blume. A su vez, en la imagen ha querido agradecer a su marido, cantante del grupo Shinova, el "regalazo" que les convertirá en padres. "Menudo regalazo. Te quiero con locura".

Ha contado cómo está siendo esta etapa para ella, "Renacer. Soy una nueva y mejor versión", afirmaba la catalana. Ella misma también compartía cómo iba progresando en el comienzo del embarazo, cuando no se sabía nada. Desde una fase bien temprana, en la semana ocho, decidió ponerse a entrenar con la aprobación de su ginecóloga. "Como hay miedos, me puse en manos de la mejor entrenadora. Llevo entrenando con ella desde entonces y mis miedos han desaparecido. Me siento segura, más fuerte que el vinagre y muy empoderada", confesó.

Amigos y compañeros de profesión se han volcado en trasladar mensajes de ánimo y felicitaciones a la pareja. "Solo puedo decirte que te quiero un montón. Enhorabuena, amiga, estamos aquí para lo que necesitéis", ha comentado la actriz Esmeralda Moya. También ha querido dejar su felicitación Candela Serrat, "Felicidades, familia". "Pero bueno, enhorabuena", ha escrito Andrea Duro. "¡Pero Thais! ¡Dios, qué emoción! Enhorabuena, papis. Estás preciosa", ha comentado Sandra Martín. Con esta noticia, en este 2024, Thais Blume será la última del grupo de amigas que formó en 'Sin tetas no hay paraíso', con Amaia Salamanca, María Castro y Xenia Tostado, en sumarse a la aventura de la maternidad.

