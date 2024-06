Thiago, el hijo mayor de Messi y Antonela, concede su primera entrevista: 'No he salido como mi padre'

Tiene solo 11 once años y, sin embargo, responde con meridiana claridad en todo lo concerniente a cuestiones futbolísticas. Es Thiago, el hijo mayor de Leo Messi y Antonela Roccuzzo, quien casi desde la cuna comenzó a seguir los pasos de su padre en el deporte rey. El jovencísimo jugador del Inter Miami, filial del equipo donde milita el crack argentino, ha concedido su primera entrevista con motivo de su participación en un campeonato alevín disputado por su club.

Al escucharle, podemos decir que no se le da nada mal eso de hablar delante de un micrófono, con mucha tranquilidad y apenas nervios, algo impropio para su corta edad. Su primera charla en público, además, se producía frente a un histórico del periodismo de nuestro país como es José Ramón de la Morena. El locutor radiofónico, retirado de las ondas desde el verano de 2021, ha tenido la oportunidad de hablar con el primogénito del delantero y su encuentro fue de lo más interesante.

Te puede interesar Los negocios de Leo Messi más allá del terreno de juego: un imperio inmobiliario y una cadena hotelera

El escenario, al otro lado del charco en la ciudad de Orlando (Florida, EE.UU.) tras organizarse allí la VIII edición del Torneo Internacional LaLiga FC Futures, que lidera el mítico comunicador a través de su Fundación. "Me puse más nervioso jugando hoy que cuando veo jugar a mi padre", explicaba con mucho gracejo el entrevistado, tras el partido en el que pudimos verlo demostrar su talento sobre el césped. A pesar de no haber logrado la victoria con los suyos, explicaba que lo mejor de todo es "la experiencia de haber jugado frente a tanta gente y mostrar el nivel que todos tenemos".

© Carmen Mandato FORT LAUDERDALE, FLORIDA - MAY 24: Lionel Messi stands alongside Thiago Messi during the Youth International Cup Opening Ceremony match at Chase Stadium on May 24, 2024 in Fort Lauderdale, Florida. (Photo by Carmen Mandato/Getty Images)

Preguntado por cómo le gusta patear el balón, señala que prefiere siempre su pierna derecha porque "no soy muy bueno con la izquierda, no he salido como mi padre", confiesa si tapujos al compararse con el astro zurdo. Sobre cuál le parece el mejor gol o el más significativo que ha marcado su padre a lo largo de su inigualable carrera, responde que "probablemente, el de cabeza en la final de la Champions League contra el Manchester United". Un tanto inolvidable para los aficionados del FC Barcelona, pero que el jovencito habrá visto solo en vídeos puesto que cuando se produjo -en aquel duelo de 2009 en Roma- él ni había nacido.

Te puede interesar El fiestón de cumpleaños de Antonela Roccuzzo junto a Messi ¡y con Bizarrap pinchando!

Otra de sus afirmaciones más llamativas llegaba con la disyuntiva que le han planteado sobre qué país le gustaría representar en un futuro sobre el césped, ya que nació en España. "Thiago, ¿con qué selección vas a jugar?", le dijo Joserra. "Yo, con la Argentina", contesto el pequeño sin dudar un segundo. Tras ello, el popular periodista bromeó con la posibilidad de convencerlo para defender nuestros colores, algo que el hijo de Messi tampoco lo ve muy claro. "No, no creo", contestó con una sonrisa.

© Marcelo Endelli BUENOS AIRES, ARGENTINA - MARCH 23: Lionel Messi of Argentina and his family, Antonella Roccuzzo, Thiago Messi, Mateo Messi and Ciro Messi with the FIFA World Cup trophy take part during the world champions celebrations after an international friendly between Argentina and Panama at Estadio Mas Monumental Antonio Vespucio Liberti on March 23, 2023 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Entre los expertos y los amantes del fútbol hay un debate de un tiempo a esta parte relacionado con las dos grandes figuras que hay en el panorama actual, Kylian Mbappé y Erling Haaland: ¿a quién ficharías para tu equipo? Thiago Messi Roccuzzo lo tiene claro, asegurando que "cada uno tiene sus cosas buenas", pero si tiene que elegir a uno se queda con el delantero noruego del Manchester City "porque siempre me gustó", zanjaba. Por último, a la cuestión de quién le gusta más de los nuevos valores que han surgido últimamente, nombró al blaugrana Lamine Yamal como su preferido para ser algún día -quién sabe- compañeros.