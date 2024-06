Así han celebrado los Reyes y sus hijas los diez años de reinado: del cambio de guardia al emocionante brindis de la princesa Leonor y la infanta Sofía

Los reyes Felipe y Letizia, junto con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han vivido este miércoles una jornada solemne e histórica con motivo del décimo aniversario de la proclamación del monarca ante las Cortes Generales. Un día que traerá buenos recuerdos a los cuatro y que se ha enmarcado con una serie de actos que han tenido como escenario el majestuoso Palacio Real de Madrid, el mismo desde el que el 19 de mayo de 2014 los cuatro salieron a saludar a los ciudadanos como primer gesto del nuevo reinado. Una ciudad que se ha engalanado con banderolas, donde los autobuses urbanos se han vestido para la ocasión y donde las marquesinas de transporte público también han sido adornadas. Las hijas del Rey han podido estar presentes en este acto. La princesa de Asturias recien llegada de Zaragoza donde ha terminado oficialmente este miércoles su formación en la Academia General Militar y la infanta Sofía, procedente de Gales donde acaba de finalizar sus clases.

Antes de las 10:00 horas, en los jardines del Palacio de la Zarzuela ha tenido lugar el primero de los actos, el izado de la bandera bajo los acordes del himno nacional para arrancar con este aniversario en el que se ha estrenado logotipo y el lema Servicio, compromiso y deber. Después, la Familia Real se ha dirigido hasta el Palacio Real para presenciar el relevo solemne de la Guardia Real, que tiene lugar una vez al mes, en la Puerta del Príncipe del recinto palaciego.

Los Reyes y sus hijas han llegado al Palacio Real, procedentes del Palacio de la Zarzuela, en sendos Rolls-Royce históricos. Don Felipe y doña Letizia, en el primero, y la Princesa y la Infanta, en el segundo, mientras eran aclamados por la multitud. Una vez que han entrado en el patio de la Armería se han oído los acordes del Himno Nacional con el público, unas 2.000 personas, puestas en pie. Los cuatro se han dirigido entonces hasta el balcón central de la fachada para presenciar el cambio de Guardia.

La salida al balcón

En esta ocasión, la princesa Leonor ha elegido un traje en color rojo del que prendía la insignia del Toisón de Oro y se ha colocado a la derecha de su padre, quien portaba la misma condecoración, como marca su condición de heredera. Doña Letizia ha elegido el azul pavo real y la infanta Sofía, colocada junto a su madre, un mono en azul oscuro. Los cuatro han visto el desfile desde el balcón y han saludado a los ciudadanos. Para evitar el sol y el calor, se ha colocado un toldo blanco bajo el que la Familia Real ha podido seguir las acrobacias aéreas de la Patrulla Águila. La reina Letizia ha presenciado parte de la parada sentada en un taburete alto. A primeros de mayo sufrió un accidente doméstico en el pie que le provocó una fractura en la falange proximal del dedo central. Un mes antes, en abril, la Reina dejó una imagen sorprendente cuando saludó sentada a los invitados al banquete de Estado que los reyes Guillermo y Máxima ofrecieron en su honor. En el año 2020 se conocieron los detalles de la dolencia que padece doña Letizia en los pies, el neuroma de Morton, una patología que está estrechamente ligada al uso excesivo de calzado de punta estrecha y tacón elevado.

El acto ha durado unos cincuenta minutos y ha comenzado con el establecimiento de los puestos de guardia en la Plaza de la Armería y se han sucedido los siguientes movimientos: revista de tropas, entrada de guardia saliente, desfile de guardia entrante, solicitud para iniciar el relevo de los comandantes jefe de la Guardia, relevo en los puestos de artillería y caballería, relevo en los puestos de centinela, retirada de la guarida y desfile de la guardia saliente. Los Reyes, la princesa de Asturias y la Infanta han podido ver cómo han marchado los lanceros y alabarderos, compañías de fusiles, militares, a cargo de piezas de artillería y carrillos de munición. Una espectacular escenificación del relevo tal y como se hacía en los tiempos de Alfonso XII y Alfonso XIII, tatarabuelo y bisabuelo del rey Felipe.

En total han participado en esta parada militar 359 guardias reales, 86 caballos, según orden 3032/23 que han formado parte del regimiento de Infantería Inmemorial del Rey, agrupación de Infantería de Marina de Madrid, Grupo de Seguridad del Ejército del Aire, agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil. Además, han participado el Escuadrón de Escolta Real, la Batería Real, la Unidad de Música, la Sección de Movimientos Floreados del Grupo de Honores.

La entrega de condecoraciones del Orden del Mérito Civil

Tras asistir al relevo de la Guardia Real, los Reyes, la Princesa y la Infanta han salido a saludar al público que se encontraba en la plaza de Oriente desde el mismo balcón en el que hace diez años pudimos verles tras la proclamación de Felipe VI. Acto seguido se ha producido el besamanos donde han saludado a los invitados que han ocupado su lugar en el Salón de Columnas del Palacio Real para el acto de imposición de condecoraciones de la Orden del Mérito Civil, en el que han sido reconocidas 19 personas, una por cada Comunidad o Ciudad Autónoma. Esta estancia del Palacio Real ha acogido los acontecimientos más importantes de la reciente historia de España como fue la firma del tratado de adhesión de España a las Comunidades Europeas, en 1985; el acto de abdicación del rey Juan Carlos, en 2014 o la imposición de la orden del Toisón de Oro a la princesa Leonor, en 2018. El Salón de Columnas en origen fue ideado como estancia dedicada para la música y durante siglos sirvió como salón de baile y conciertos para los Reyes de España y como lugar para acoger banquetes. Don Felipe ya lo eligió para la celebración de su primer año de reinado.

Con este homenaje, la Corona quiere expresar su reconocimiento a quienes desarrollan su vida y labor profesional ordinaria de manera ejemplar, al servicio de la sociedad. Esta es la cuarta vez que el Rey entrega estas medallas, después de las ediciones de 2015, 2019 y 2021.

La selección de los condecorados se ha producido bajo los criterios de representación y equilibrio territorial y sectorial. Además, es fruto del contacto de la Corona con la sociedad y se ha podido realizar con la aportación institucional del conjunto de las administraciones y también de otras muchas entidades, organizaciones, asociaciones y colectivos representativos en distintos ámbitos, laboral, económico, social, educativo y cultural.

La Orden del Mérito Civil fue instituida por Alfonso XIII, por Real Decreto de 25 de junio de 1926, para premiar “las virtudes cívicas de los funcionarios al servicio del Estado, así como los servicios extraordinarios de los ciudadanos españoles y extranjeros en el bien de la Nación”. Esta distinción también puede ser concedida, además, a personas de nacionalidad extranjera, siempre que hayan prestado servicios distinguidos a España o una notable colaboración en todos aquellos asuntos que redunden en beneficio del país. El Rey es el gran maestre de la Orden del Mérito Civil. Todas las medallas están conferidas en su nombre y los títulos correspondientes van autorizados con la estampilla de su firma.

A este acto han acudido los poderes del Estado en ejercicio: los presidentes del Gobierno, Congreso de los Diputados, Senado, Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial, así como el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en su calidad de gran canciller de la Orden. Además, han estado invitados los órganos constitucionales (Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, Fiscal General, Defensor del Pueblo y Consejo Económico y Social) y representantes de los poderes del Estado y órganos de relevancia constitucional desde 2014.

Entre los premiados, nueve son mujeres y diez son hombres de edades entre los 35 y los 89 años. El inicio del acto se ha iniciado con la interpretacióndel Himno Nacional a cargo del Cuarteto Arriago Banco de España de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, integrado por los jóvenes músicos: Gustavo Adolfo Gil, violinista; Irene Herrero, violinista; Adriana Julio, violista y Álvaro Lozano, violonchelista. La ceremonia ha sido conducida por el actor de origuen guineano Emilio Buale.

La imposición de medallas ha finalizado con un discurso de Felipe en el que ha dicho: "Hace diez años fui proclamado Rey ante las Cortes Generales tras prestar el juramento previsto en nuestra Constitución. Aquel 19 de junio de 2014 compartí con todos los españoles mi compromiso firme de total entrega a España, fundamentado en el texto constitucional. Diez años ante la Historia puede no parece un periodo extenso, pero en términos institucionales y personales supone ya un tiempo suficiente para hacer balance con serenidad y perspectiva. A la Constitución y a sus valores me he ceñido -y me ceñiré siempre- en cumplimiento de mis responsabilidades. Son guía para el ejercicio de mis funciones. Fue -y es- el compromiso de un Rey constitucional, que trasciende la exigencia del deber: lo es también en el plano personal y moral, como expresión profunda de mi respeto y lealtad al pueblo español, al que me debo (...) En todo este tiempo he contado con el gran apoyo de la Reina. Con voluntad, dedicación y sensibilidad, su actividad institucional han contribuido enormemente a dar visibilidad y atención a las necesidades de las personas, especialmente las más vulnerables. Del mismo modo, hemos contado -la Reina y yo- con el creciente apoyo de nuestras hijas, y queremos que este sea también un aniversario especial para ellas. Junto a los jóvenes de su generación, han empezado a vivir y comprender -con necesario espíritu crítico y afán de aprendizaje- las realidades de nuestra vida colectiva y las complejas dinámicas del mundo".

Todos los condecorados, junto con la Familia Real, se han hecho una foto grupal antes de dirigirse al almuerzo, que ha tenido lugar en el Comedor de Gala del Palacio Real en el que han estado presentes tanto los poderes del Estado como todos los territorios y sectores de la sociedad.

El gesto espontáneo de Leonor y Sofía

La sorpresa de la jornada la han protagonizado la princesa Leonor y la infanta Sofía cuando tras el brindis de su padre han tomado la palabra en un gesto espontáneo del que el Rey parecía no saber nada. "Mamá, papá, majestades, perdón por colarnos, pero también nosotras tenemos algo que decir hoy. Gracias por acompañarnos para recordar que en estos diez años hemos aprendido de nuestros padres lo que significa el compromiso que los cuatro tenemos con todos los españoles. Ahora me gustaría que se unieran a nosotros en un brindis por nuestra madre y nuestro padre, por nuestros Reyes. Porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta institución, de la Corona, su utilidad para nuestra sociedad y su propósito de servir a todos. Mamá, papá Gracias". El Rey, lleno de orgullo y muy emocionado, no ha podido ocultar su satisfacción ante el detalle que han tenido 'sus niñas' mientras todos los invitados aplaudían. Tras acabar su intervención, la Princesa y la Infanta se han dirigido al lugar en el que estaba don Felipe y le han dado un beso.

El último acto del día tendrá lugar pasadas las ocho de la tarde, cuando la princesa Leonor y la infanta Sofía tengan un encuentro con jóvenes y visiten la Galería de las Colecciones Reales, que acaba de cumplir el primer año desde su apertura. Este espacio museístico acoge obras de arte y todo tipo de objetos, mobiliario, esculturas y piezas históricas que los distintos reyes de España fueron atesorando a lo largo de su historia, desde los primeros reinados de la Edad Media hasta el rey Felipe.

La heredera al trono y su hermana se reunirán con 40 jóvenes de entre 17 y 20 años participantes de las ediciones del concurso ¿Qué es un Rey para ti?, organizado por la Fundación Institucional Española (FIES), entidad creada en 1976 con el fin de hacer presente en la sociedad el valor de la Corona como institución integradora e impulsora de la convivencia.

Una pieza musical en honor del Rey

Como novedad, la Guardia Real interpretará en exclusiva la obra titulada Obertura rey Felipe VI, dedicada a los Reyes y compuesta por el galardonado compositor alicantino Óscar Navarro. La pieza se interpreta este miércoles por la Unidad de Música de la Guardia Real, la más representativa de las Fuerzas Armadas y su repertorio abarca un amplio abanico que va desde la música puramente castrense hasta las partituras del más alto nivel. El estreno está a cargo de esta unidad musical bajo la dirección del coronel Fernando Lizana Lozano.

Durante la próxima temporada 2024/2025, la Obertura rey Felipe VI será interpretada en exclusiva por la Unidad de Música de la Guardia Real en diversos puntos de la nación. La música de Óscar Navarro se ha escuchado en los escenarios más emblemáticos del mundo, como el Carnegie Hall de Nueva York y el Teatro La Scala de Milán, hasta el Walt Disney Hall de Los Ángeles o el Auditorio Nacional de España y el Teatro Real.

La de este miércoles es la primera vez este año que los Reyes y sus hijas participan juntos en un acto de la Casa Real. La última vez fue el 31 de octubre de 2023 con motivo de la jura de la Constitución ante las Cortes Generales de la princesa de Asturias con motivo de su mayoría de edad y la posterior entrega del gran collar de la Orden de Carlos III. Más recientemente, hace un mes, Casa Real difundió un reportaje compuesto por once fotografías en las que aparecían don Felipe, doña Letizia, la Princesa y la infanta y que sirvieron para enmarcar el 20º aniversario de boda de los ahora Reyes.

Este curso escolar, la princesa Leonor lo ha pasado formándose en la Academia General Militar de Zaragoza del Ejército de Tierra, como paso inicial a su formación castrense. En un futuro, cuando sea jefa de Estado, será también capitana General de los tres Ejércitos y mando supremo de las Fuerzas Armadas, como lo es en la actualidad su padre. Por su parte, la infanta Sofía acaba de terminar primero de bachillerato internacional en el UWC Atlantic College de Gales, el mismo centro por el que pasó su hermana. Ha sido la primera vez que los Reyes han vivido solos en el Pabellón del Príncipe desde que se convirtieron en padres