Se desvela el proyecto de Arancha del Sol que se habría frustrado tras su polémico incidente con Ángel Cristo

Desde que Arancha del Sol se convirtiera en la séptima expulsada de Supervivientes, ha acaparado todos los focos después de que Mediaset anunciara que dejaban de contar con ella para las galas del programa. Un hecho que ocurría después de que la propia participante relatara que había "dado una colleja" a Ángel Cristo Jr. Ahora, casi una semana después, Kiko Matamoros ha desvelado el proyecto que se habría frustrado tras estos acontecimientos.

Según la versión del que fuera colaborador de Telecinco en su nuevo programa Ni que fuéramos, este acontecimiento se da a conocer porque es el hijo de Bárbara Rey quien quiere que salga a la luz "pero la organización entra en pánico porque la participación de Arancha del Sol en Supervivientes 2024 traía consigo un televisivo posterior para la presentadora". Según explica Kiko Matamoros: "Había planes para Arantxa una vez saliera del concurso, con la promesa de que iba a volver a la cadena a presentar un programa".

Hace menos de 24 horas, que la propia Arancha del Sol quiso explicar cómo se sentía después de estos días. A través de su perfil público emitió un comunicado en el que aseguraba que "tras reflexionar profundamente, poder descansar y estar con mi familia de nuevo, reconozco y me arrepiento de mis acciones, y aunque respondieron a la presión, a la coacción y a los nervios vividos en un momento muy específico del programa, no justifica mis actos, nunca. Me siento profundamente arrepentida".

En estos momentos tan complicados, la modelo está recibiendo el apoyo de su familia, y se ha volcado por completo en su marido, Finito de Córdoba, con quien lleva casada más de 20 años — desde el 20 de octubre de 2001 — y en sus hijos, Lucía (21 años) y de Juan (15 años): "Ahora es tiempo de estar con mis seres queridos, recibir su amor y cuidar de mí misma. Gracias de corazón por vuestro apoyo incondicional día tras día. ¡Os quiero!", un comunicado que ha finalizado firmando con su nombre.

Cronología de los hechos

El lunes 13 de mayo, Mediaset anunciaba que a partir de ese momento, prescindía de Arancha en las galas y en todo lo referido al concurso debido a los acontecimientos que la propia protagonista había detallado en el último programa. Unos hechos referidos a lo ocurrido entre ella y Ángel Cristo Jr., quien al principio se convirtió en un apoyo pero que finalmente, terminaron enfrentándose.. Un cambio radical que llamó mucho la atención y que el hijo de Bárbara Rey instó a la mujer de Finito de Córdoba a contar lo que había sucedido entre ellos, concretamente "qué paso en la lancha".

Finalmente, Arancha decidió contar los hechos el pasado domingo frente a Sandra Barnera: "Le insulté, utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él, como ladilla, parásito... Le dije cosas fuertes después de haber recibido toda la información y, en un momento dado, le di una colleja y le dije: ya te vale. Yo estaba muy enfadada por todas las mentiras que estaba contando, la más fuerte lo que estaba diciendo de la relación de su mujer con mi marido". Tras explicar esta situación, abandonó muy afectada el plató junto a la presentadora, quien al regresar, dijo que la organización tenía constancia de este episodio y se le preguntó a Ángel si se había sentido agredido y si quería tomar medidas contra su compañera, a lo que dijo que no.

Una situación, que a pesar de que la propia Arancha no justifica, quiso explicar cómo se ha sentido. En las primeras semanas del reality los dos se llevaban bien, pero la modelo sostiene que sus compañeros de playa Limbo le empezaron a comentar lo que estaba diciendo de ella y de su vida privada. "Me daba pánico, lo que se estaba hablando era muy duro y no me podía creer que estuviera diciendo estas cosas. Cuando se toca la familia y el tema personal para mí es muy difícil", reconocía.