Polémica en Eurovisión: el representante de Países Bajos, expulsado por el 'incidente' con una mujer

Hace menos de 24 horas saltaron todas las alarmas después de que Joost Klein no participara ni en el ensayo general ni en el del jurado del viernes. Principalmente porque es donde se obtiene la mitad de la votación y el artista holandés se había convertido en uno de los favoritos antes de esta noche. Ahora, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), ha anunciado que el representante de Países Bajos en Eurovisión ha sido expulsado de la competición y que la policía sueca investiga el incidente en el que se ha visto envuelto. A esto se suma que el artista neerlandés, además, borraba de sus stories de Instagram cualquier rastro del Festival.

El Festival de Eurovisión ha decidido expulsarle después de que "la Policía sueca ha investigado una denuncia presentada por una mujer del equipo de producción tras un incidente ocurrido después de la actuación del artista holandés en la segunda semifinal del jueves". Han sido los organizadores del evento los encargados de comunicar dicha decisión: "El artista holandés Joost Klein no competirá en la Gran Final del Festival de Eurovisión de este año. Mientras el proceso legal sigue su curso, no sería procedente que continúe en el concurso. Nos gustaría dejar claro que, contrariamente a algunas informaciones de los medios de comunicación y a las especulaciones de las redes sociales, este incidente no involucró a ningún otro artista o miembro de la delegación".

Según se puede leer en la notificación han tomado esa decisión porque: "Mantenemos una política de tolerancia cero hacia el comportamiento inapropiado en nuestro evento y nos comprometemos a proporcionar un entorno de trabajo seguro para todo el personal del concurso. En vista de ello, el comportamiento de Joost Klein hacia un miembro del equipo se considera una violación de las reglas del concurso". Un escrito en el que aprovechan para acabar con los rumores y acusaciones sin fundamento contra otras delegaciones del certamen, ya que el viernes las redes ardieron tras la ausencia del artista: "Nos gustaría dejar claro que, contrariamente a algunos informes de los medios y especulaciones de las redes sociales, este incidente no involucró a ningún otro artista o miembro de la delegación".

Países Bajos llegó a Malmö (Suecia) como uno de los favoritos con su canción una de las candidatas a ganar el certamen y siendo el single más reproducido en Spotify de esta edición. Joost Klein se presentaba con Europapa, escrita en neerlandés, y rindiendo homenaje a su padre fallecido, ya que cuenta la historia de un joven huérfano que viaja por el mundo para encontrarse a sí mismo.

