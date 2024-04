Las declaraciones más duras de Paola Olmedo sobre Carmen Borrego

Paola Olmedo y José María Almoguera están viviendo unos días muy complicados tras conocerse su separación, tras dos años de casados y nueve meses después del nacimiento de su primer bebé en común, Marc. Una noticia, que también ha abierto de nuevo la brecha que separa a Carmen Borrego de su hijo. Tras su regreso de Honduras, la colaboradora respondió a su nuera después de que esta le recriminara su actitud cuando contó la noticia de su embarazo y a la que considera en parte responsable de la actitud de su hijo. Pero no es su primer enfrentamiento, repasamos las declaraciones más fuertes de Paola sobre su nuera.

Las visitas de Carmen a su nieto

En la entrevista conjunta que han realizado Paola Olmedo y José María Almoguera a la revista Semana, la esteticista ha dado más detalles de cómo ha sido la verdadera relación que ha mantenido con su suegra, siempre en el punto de mira del foco mediático y salpicada por distintas polémicas. Tal y como ha explicado la esteticista en el citado medio, nunca ha tenido ninguna discusión fuerte, no se han gritado, pero no le gustaba que llamase a la prensa cuando visitaba a su nieto. E, incluso, confiesa que se siente identificada con ella "en intentar proteger a sus hijos y hacer cualquier cosa por cuidarlos". Recordamos que Olmedo tiene dos hijos fruto de su relación anterior.

La polémica sobre el embarazo de Paola Olmedo

Lo que Paola deja claro en su entrevista, es que nunca va a olvidar que Carmen Borrego contara su embarazo en la televisión: "Carmen vendió mi embarazo sin que yo lo supiera. No pude contárselo ni a mi padre ni a mi mejor amiga. Me dolió mucho. Se enteraron de que estaba embarazada porque Carmen lo contó. Si hubiera sabido que eso iba a salir, yo hubiera hablado con ellos antes". También ha añadido que lo que más le dolió fue "que te quieran engañar en la cara cuando dices 'para esto' y te dicen que no pueden. Ahí te das cuenta de que no le dio la gana".

El saludo de Carmen Borrego desde 'Supervivientes'

La esteticista también ha explicado que no le molestó el saludo que la hija de María Teresa Campos le dedico desde el helicóptero de Supervivientes, a pesar de que lo vio "forzado". Unas palabras que ha querido matizar José María Almoguera porque a él sí que le "dolieron" porque, aunque le echa gran parte de la culpa a Jorge Javier por preguntarle por Paola, cree que su madre colaboró en algo que sabía que le podía sentar mal a ellos. Unas palabras que ha apostillado Olmedo: "Lo hace aposta porque Carmen se vende y se presta". Un tema que ha zanjado desvelando que cuando la hermana de Terelu acudió a su casa antes del concurso para despedirse, ella sí se encontraba en su casa: "Yo estaba en casa cuando llegó. Nos saludamos y me marché porque tenía que llevar a mi hijo al entrenamiento. Ella pueda venir a mi casa siempre que quiera, pero que no se traiga a la prensa".

Los audios controvertidos de Paola Olmedo

Otro de los temas que toca es la polémica de los controvertidos audios en los que hablaba de su suegra así como de la hermana y sobrina de esta, Terelu Campos y Alejandra Rubio. En octubre de 2022, el programa Sálvame emitía unas grabaciones en las que se podía escuchar a Paola, hablando del clan Campos: "Mi suegra era directora... pero me imagino que si ganas dinero así te acostumbras... Cuanta más mierda echen más se posicionan. Cobran por ello", son algunas de las declaraciones que se podían escuchar. Unas palabras por las que posteriormente pidió perdón: "Hablé con Carmen y le pedí disculpas. Le dije que lo sentía si algo le había hecho sentir mal. No tengo ningún problema con ella y no he querido evitarla".

La respuesta de Carmen Borrego a los reproches de Paola Olmedo

Carmen se ha mostrado muy rotunda con respecto al papel que considera que tiene su exnuera en estas declaraciones. "A mi hijo le voy a defender por encima de todo, pero ella (Paola) no es mi hija. Lo que pienso es que hace esto para salvar su matrimonio y lo hace de forma condicionada. Mi hijo quiere salvar su matrimonio porque está enamorado de Paola. Si me tienen que sacrificar a mí para que sea feliz, yo me sacrifico", dijo Carmen Borrego en el programa que colabora. Se mostró en Así es la vida muy dura con su exnuera. "No sé quién le ha hecho daño a Paola porque nunca he hablado mal de ella. Ella sí de mí. A lo mejor piensa que somos más que ella porque somos Campos, pero lo que piense ella yo no tengo la culpa porque de mi vida no puede desaparecer el apellido, ni mi madre".

