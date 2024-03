Antonio Hidalgo hace una confesión sobre su paternidad tras recibir la visita sorpresa de su hijo en plató

El 19 de marzo es una fecha muy señalada en los calendarios de las familias españolas, el Día del Padre. Las celebrities también han querido celebrar esta jornada tan especial, y, algunos de ellos, se han llevado alguna que otra sorpresa en directo. En este grupo se encuentra Antonio Hidalgo (58) que no se esperaba que su hijo, que también se llama Antonio, irrumpiera en el plató de TardeAR, el programa vespertino de Telecinco en el que él colabora.

Un encuentro muy emotivo en el que padre e hijo se han fundido en un tierno abrazo. El periodista, visiblemente emocionado, ha querido aprovechar la ocasión para pedir disculpas públicas al joven por haber estado ausente durante su infancia. “No he sido un buen padre. Me tocó en una época agitada laboralmente. Creo que no estuve mucho con él y ahora me arrepiento”.

Antonio Hidalgo se une a Ana Rosa en 'TardeAR': así ha cambiado su vida 19 años después de 'Sabor a ti'

Antonio Jr, por su parte, ha expresado que él nunca ha tenido sensación de abandono y que le encanta disfrutar de su padre a través de la pequeña pantalla. “Eso no es verdad. Pero yo te doy las gracias Ana Rosa porque como ahora está aquí le puedo ver todas las tardes”.

Así es Antonio Hidalgo Jr

Antonio Jr, tiene 27 años y es poseedor de un evidente atractivo físico. El joven ha hecho sus pinitos en el mundo del modelaje y la interpretación con pequeños cameos en series como Cuéntame. De la misma manera, ha desarrollado su marcada vena artística publicando una novela romántica llamada Tan cerca de ti. Unas aventuras profesionales en las que siempre cuenta con el apoyo incondicional del periodista que se define como ‘el padre más orgulloso del mundo’.

A través de sus perfiles públicos también se puede comprobar que Antonio lleva un estilo de vida muy activo y es aficionado a distintas disciplinas deportivas como el surf, skate y baloncesto. Otra de sus pasiones son el mundo del motor, concretamente las motocicletas, y los viajes, ya que ha visitado distintos puntos de la geografía internacional como Nueva York, Roma y Ciudad de México.

El dulce momento personal y profesional de Antonio Hidalgo

Antonio Hidalgo se encuentra en un dulce momento profesional. Tras 15 años en la televisión regional de Murcia, el periodista volvió a Telecinco el pasado mes de junio como colaborador en Fiesta. Así mismo, a partir de septiembre, empezó a ser parte de los tertulianos de la mesa de actualidad de TardeAr, reencontrándose con su gran amiga Ana Rosa Quintana, con la que ya formó un magnífico tándem de 2000 a 2002 en el magazine de sobremesa Sabor a Ti.

Las vacaciones de Antonio Hidalgo y su novia entre Ibiza e Italia ¡con una llamativa tradición!

Unas labores periodísticas que combina con su faceta musical, puesto que es fundador y miembro de la banda Los Happys. En lo referido al terreno sentimental, Antonio Hidalgo ha encontrado la felicidad al lado de Ana Ruiz. Aunque la entrenadora personal es 20 años menor que él, la diferencia de edad nunca ha sido un problema y sabe que es la mujer de su vida.