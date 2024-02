El lado más personal del escritor Eduardo Mendoza

Tres años después de su última publicación, el escritor Eduardo Mendoza regresa a las estanterías con el libro Tres enigmas para la organización, una historia de intriga y suspense que tiene como escenario la Barcelona de 2022. "Mendoza no vuelve con un detective chiflado, sino con nueve. No vuelve con un caso, sino con tres" señala la editorial. El literato, con veinte libros en el mercado, es uno de los escritores de referencia en la narrativa española, que presenta con un estilo único y agudo historias de intriga que enganchan al lector. A sus 80 años el escritor sigue en plena forma, a juzgar por este lanzamiento que cuenta de nuevo con la esencia de sus últimos libros, dominados por el humor absurdo y la parodia del género policíaco, y vuelve a tener Barcelona, su ciudad natal, como localización.

Dos hijos y tres grandes amores

En cuanto a su vida personal el autor se estuvo unido a Helena Ramos, pero su matrimonio no prosperó. Con Ana Soler tuvo a sus dos hijos, Ferrán y Alexandre, que nacieron en los ochenta. Mantuvo después una larga relación desde los años noventa con la actriz Rosa Novell, que murió en el año 2015 a causa de un cáncer de pulmón. "Es el hombre de mi vida, el mejor y lo mejor que me ha pasado. Es mi hombre. No hay otro" dijo en una ocasión Novell. Él la despidió con mucha tristeza durante un multitudinario funeral. "Ha sido un viaje de aprendizaje donde Rosa mostró sus mejores caras. Todo y que era una persona de carácter vehemente, precisamente nada sumisa, ha ido apareciendo la tranquilidad, la paciencia y la dulzura. Por todos los centros por los que ha pasado, ni siquiera cuando la sometían a tratamientos dolorosos, no ha dejado de dar las gracias".

Sus imprescindibles en la literatura

Mendoza se licenció en Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona y, entre 1973 y 1982, ejerció de traductor en la ONU en Nueva York. Fue durante su estancia en la ciudad de los rascacielos cuando lanzó su primer libro, La verdad sobre el caso Savolta, que obtuvo el Premio de la Crítica. Un debut por todo lo alto sin duda. Llegan luego títulos como El laberinto de las aceitunas, Campo de la verdad, La isla inaudita y Restauració, su primera obra teatral (género en el que también ha destacado). Algunos de sus libros fueron llevados al cine como El misterio de la cripta embrujada (1979), Los soldados de plomo (con José Sacristán) y La ciudad de los prodigios (1986), que saltó a la pantalla con Mario Camus en 1999. En 2016 se le concede el Premio Cervantes, uno más de los múltiples galardones con los que ha sido reconocido. En sus novelas se adivina una mezcla de novela gótica, ciencia ficción o novela negra, además de un particular sentido del humor, sátira y parodia.

Entre los volúmenes más leídos del autor están:

El secreto de la modelo extraviada (2015). El divertido detective que protagonizó El misterio de la cripta embrujada, El laberinto de las aceitunas y El enredo de la bolsa y la vida, recuerda un caso de los años ochenta que parecía cerrado y se empeña en solucionar veinte años después.

Sin noticias de Gurb (1991), una historia excéntrica en la que se narra la búsqueda de un extraterrestre (Gurb) que ha desaparecido, tras adoptar la apariencia de Marta Sánchez, en la ciudad de Barcelona.

El misterio de la cripta embrujada (1978) cuenta una historia en la que el comisario Flores, ante el caso de la desaparición de una niña de un colegio internado de madres lazaristas, decide buscar ayuda en un antiguo criminal depravado que está interno en un manicomio. Si lo resuelven, le dará la libertad.

La verdad del caso Savolta (1975) se sitúa en la Barcelona de los años del pistolerismo, entre 1917 y 1919. Una empresa fabricante de armas abocada al desastre económico por los conflictos laborales es el telón de fondo del relato de Javier Miranda, protagonista y narrador de los hechos. El industrial catalán Savolta, dueño del negocio y que vendió armas a los aliados durante la Primera Guerra Mundial, es asesinado.

Riña de gatos (1936) sigue a un inglés llamado Anthony Whitelands, que llega a Madrid en 1936 para autentificar un cuadro desconocido, perteneciente a un amigo de José Antonio Primo de Rivera, cuyo valor económico puede resultar determinante para favorecer un cambio político crucial en la historia de España.

La trilogía Las tres leyes del movimiento (El rey, 2018, El negociado del Ying y Yang, 2019, y Transbordo en Moscú, 2021) cuenta las aventuras y desventuras de Rufo Batalla y el príncipe Tukuulo. En un relato que abarca décadas y continentes se exploran hitos políticos y culturales de la segunda mitad del siglo XX.

La ciudad de los prodigios (1986) narra una odisea a través de los cambios sociales y económicos que transformaron Barcelona en la época que va entre las Exposiciones Universales de 1888 y 1929.

La aventura del tocador de señoras (2001) retoma al peculiar protagonista de El Misterio de la Cripta Embrujada y El Laberinto de las Aceitunas, ahora convertido en un peluquero ocasional y buscavidas. Este estrambótico héroe, ya entrado en años, abandona el manicomio con la esperanza de encauzar su vida.

