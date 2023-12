Alessandra de Osma y Christian de Hannover posan con sus hijos en la cuenta atrás para convertirse en familia numerosa

Royals, actores, cantantes, influencers, deportistas... nos están regalando sus fotos navideñas más bonitas durante estos días. Son fechas muy especiales para reunirse con la familia y amigos, brindar y celebrar por todo lo bueno que está por venir. Ese es el caso de Alessandra de Osma y Christian de Hannover, que están viviendo unas fiestas inolvidables. La diseñadora peruana y el príncipe alemán han empezado la cuenta atrás para convertirse en familia numerosa, ya que será el próximo mes de marzo cuando nazca su tercer hijo.

Su mayor orgullo

En un posado sin precedentes, ya que no suelen presumir de familia en el mundo virtual, Sassa y Christian han posado junto a sus dos hijos, los mellizos Nicolás y Sofía, que cumplieron tres años el pasado mes de julio. Los niños han crecido mucho y están de lo más simpáticos, tal y como puede verse en estas fotos que ha compartido la propia Alessandra de Osma en su cuenta personal, donde tiene más de 134.000 seguidores.

La diseñadora peruana lució para esta velada navideña un colorido vestido de manga larga con estampado floral, mientras que el hijo de Ernesto de Hannover lució camisa azul y pantalones mostaza. Los 'peques' de la casa también se vistieron de fiesta: Sofía con un vestido de cuadros y un lazo en el pelo, y Nicolás con una original chaqueta de terciopelo e color granate.

Una Navidad diferente

Las fotos no pueden ser más bonitas y reflejan la ilusión de la familia en sus últimas navidades siendo cuatro. Está previsto que el bebé venga al mundo el próximo mes de marzo, por lo que Alessandra ha entrado ya en la recta final de su embarazo. "La maternidad me ha enseñado a ser una mujer más fuerte en todos los sentidos. También a que no todo lo podemos controlar y, sobre todo, he aprendido mucho sobre el amor incondicional", contaba la empresaria en las páginas de ¡HOLA!.

Este año, además, están siendo unas fiestas diferentes porque las están pasando en España. "Normalmente voy yo a Lima, pero este año va a ser imposible y lo vamos a celebrar juntos aquí. Viene mi familia de Perú a visitarme y estamos con mucha ilusión", dijo a principios de este mes.