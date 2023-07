Las imágenes de Johnny Depp de vacaciones tras las preocupantes noticias sobre su salud

Dado que el cine todavía no ha hecho un hueco a Johnny Depp tras el polémico proceso judicial que le enfrentó a su exmujer Amber Heard (solo ha rodado por ahora la cinta Jeanne Du Barry), el artista se ha volcado en sus otras pasiones. La pintura (ha puesto a la venta su primer autorretrato) y la música, con la gira del conjunto Hollywood Vampires, formado por el propio Depp (guitarrista), Alice Cooper (cantante), Joe Perry (guitarrista), Tommy Henriksen (bajista) y Glen Sobel (batería). Hace solo unos días, el pasado 18 de julio, saltaban sin embargo las alarmas cuando se cancelaba uno de los conciertos de la banda en Hungría a última hora. No se sabía entonces lo que había pasado, una noticia que ahora ha transcendido en diversos medios del país europeo.

Tal y como se ha publicado el protagonista de Piratas del Caribe fue encontrado inconsciente en su habitación de hotel poco antes de comenzar el show en Budapest. Fue por eso por lo que tuvieron que suspender la actuación y se habría llamado a un médico para que le atendiera. No se han dado más detalles acerca de lo que pudo motivar esta situación, aunque ahora se han podido ver las imágenes de Depp en Saint Tropez, donde tiene una propiedad, cenando acompañado de algunos amigos. El actor, sentado en una terraza, conversa con sus acompañantes ajeno al revuelo que han generado las últimas noticias sobre él.

Una lesión de tobillo

No son estas las únicas informaciones que han visto la luz las últimas semanas acerca de su estado, pues se le ha visto caminando con muletas debido a una lesión en el tobillo. No le ha impedido sin embargo la lesión continuar con su agenda, aunque sí le ha provocado algunos inconvenientes por los que ha tenido que posponer algunas de las citas programadas. La salud del intérprete está en el punto de mira. En alguna ocasión, precisamente durante los procesos judiciales a los que se ha enfrentado en los últimos años, Depp ha revelado sus problemas con las adicciones. Ha explicado que fue “diagnosticado de depresión, trastorno de abuso de sustancias y adicción a la nicotina”.

“Empecé a beber y tomar drogas cuando aún era un niño. No me avergüenza reconocerlo” ha declarado. Desmintió sin embargo haber sido adicto a diversas drogas durante su matrimonio con Amber Heard, con la que tuvo un duro enfrentamiento en los tribunales. “He tomado algunas drogas en mi vida y también durante mi matrimonio, pero nunca he sido adicto a ellas”. En 2008 incluso se refirió a los motivos por los que comenzó a abusar de diversas sustancias. “Sentía que solo podía ser yo mismo cuando estaba solo, que me había convertido en una especie de novedad. La única manera en la que podía superarlo era bebiendo”. Mientras luchaba para dejar estos hábitos fue diagnosticado de depresión. “Toqué todo el fondo que pensaba que podía haber tocado” declaró a Rolling Stone.

El actor se ha volcado en su trabajo tras el intenso, duro y polémico proceso judicial contra su mujer Amber Heard. Salieron a la luz en las sesiones la controvertida relación que mantenían y los comportamientos tóxicos que eran habituales en su matrimonio, lo que generó un fuerte debate en la opinión pública. Mientras Depp recorre Europa y Estados Unidos con su música, Amber Heard ha mantenido un perfil discreto. Refugiada en Madrid con su hija, ha participado apenas en una cita pública: la presentación de In the Fire, cinta que rodó con Eduardo Noriega, en el festival de Taormina.