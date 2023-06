Así es Ruth Izcue, la pareja de Matías Prats con la que el periodista lleva diez años de discreta relación

Un padre orgulloso y un hombre enamorado. Es la imagen por partida doble que Matías Prats nos dejaba este fin de semana en tierras catalanas después de vivir lo que era, sin lugar a dudas, un acontecimiento familiar de esos que no se olvidan. El carismático y reconocido periodista de 72 años atraviesa por una etapa de grandes alegrías que le han llegado últimamente -las bodas de sus hijos, el nacimiento de su nieta...-, una felicidad que disfruta cada día junto a la mujer con la que comparte su vida: Ruth Izcue.

Matías Prats anuncia emocionado que ha sido abuelo

La última cita de regocijo para el clan ha sido el enlace de Matías Prats Jr. y Claudia Collado que tenía lugar el sábado en la localidad catalana de Sant Martí d'Empúries, en la Costa Brava gerundense. Un romántico 'sí, quiero' frente al mar donde el padre del novio aparecía muy sonriente acompañado por su pareja, catorce años menor que él, con la que lleva una década de relación totalmente apartada de los focos.

Matías Prats, arropado por Ruth Izcue, se despide de su madre de 101 años

Vestidos muy elegantes para la ocasión, ambos se mostraban cómplices y muy unidos en las inmediaciones de la iglesia, antes y después de la ceremonia donde el primogénito del presentador y sucesor de la mítica saga de comunicadores pasaba por el altar. Una imagen, la del conductor de Antena 3 Noticias Fin de semana junto a su novia, que no estamos nada acostumbrados a ver.

Tanto en así que hay que remontarse al 2014 para encontrar más fotos en público de Matías y Ruth acaramelados, concretamente las que vieron la luz aquel año durante su romántica escapada a la localidad guipuzcoana de Guetaria, donde los veíamos pasear agarrados por el puerto de este municipio vasco.

Todo comenzó en una redacción de noticias

Recordando su historia de amor, se conocieron en los pasillos de Antena 3 hace nada menos que un cuarto de siglo, cuando el hijo del legendario Matías Prats Cañete desembarcaba en la cadena de San Sebastián de los Reyes procedente de Televisión Española. Era 1998 y, por entonces, ella era redactora en la emisora privada (después sería editora del informativo matinal), por lo que ambos entablaban una amistad propia del compañerismo que, durante un largo tiempo, no pasaría a más.

De hecho, no fue hasta quince años después cuando surgió la chispa de forma definitiva. Era el invierno de 2013 cuando conocíamos que Matías Prats se separaba de su mujer Maite Chacón, madre de sus dos hijos, tras estar juntos casi treinta años más otros cuatro de noviazgo. Un época en la que Ruth también iniciaba los trámites de divorcio con el que era su marido y padre de sus vástagos, el fotógrafo Fernando Sacristán.

El problemático divorcio que vivió Ruth con su ex

Sin embargo, la ruptura de uno y otro con sus respectivos cónyuges no tuvo nada que ver. Para la periodista de 58 años fue de lo más traumático y doloroso, ya que implicó demandas cruzadas, querellas y graves acusaciones con su ex que se han prolongado hasta hace no mucho. Precisamente, era Matías su gran apoyo en todo ese tormentoso proceso y el hombro al que ella pudo arrimarse.

A partir de ahí, comenzaron a salir juntos para conocerse mejor aún, pero a los pocos meses tuvieron una pequeña crisis que incluso les hizo romper. Nada más lejos de la realidad, puesto que poco después retomaron con más ganas si cabe su romance que, con los años, se ha afianzado como una relación sólida y estable. El pasado sábado, viéndolos juntos, pudimos comprobar ese vínculo tan fuerte que los une.

